Luis Lobianco diz que aprendeu educação sexual com Madonna: 'Desejo, tudo'

Luis Lobianco, 42, disse que aprendeu educação sexual com o álbum "Erotica", de Madonna, 65.

O que aconteceu

Lobianco explicou que sua adolescência ficou marcada pelo "Erotica", quinto álbum de Madonna, lançado em 1992. A Splash, o ator destacou que as músicas do disco lhe ensinaram sobre desejo, beleza, liberdade e outras questões importantes para ele.

"Na fase do 'Erotica', nos anos 90, que eu estava iniciando a adolescência, eu acho que aquilo foi o meu livro, meu case de educação sexual, de desejo, beleza e tudo. A partir dali nunca mais larguei a Madonna", declarou.

O ator ressaltou que cresceu ouvindo a artista. "Eu tenho praticamente a idade da carreira da Madonna, isso já quer dizer muita coisa porque na infância eu lembro daquelas fitas no carro que os meus pais tinham, a gente ouvindo 'True Blue', 'Like a Prayer'".

Luis Lobianco é um dos famosos que vão assistir ao show de Madonna em Copacabana, neste sábado (4). A apresentação da cantora tem cobertura especial de Splash.

Quando e onde assistir? Saiba detalhes sobre o show

O show começa às 21h45 no palco montado na praia de Copacabana, 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros.

O espetáculo será transmitido ao vivo, pela TV Globo e Multishow (TV) e pelo Globoplay (streaming). Na Globo, a transmissão começa após a novela Renascer. No Multishow e na Globoplay, a cobertura inicia-se às 21h30.

Kenya Sade e Marcos Mion serão os apresentadores principais. No Multishow e Globoplay, Marcus Majella, Laura Vicente e Gui Guedes também estarão à frente da transmissão.

A Globoplay disponibilizará o evento gratuitamente para não assinantes, bastando estarem logados na plataforma. Para isso, é necessário criar uma conta Globo, sem qualquer custo.

A apresentação narrará a vida da pop star e será dividida em sete atos, que contarão sobre as diversas fases da cantora. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" estarão no repertório, mas a artista também interpretará canções que não eram ouvidas ao vivo há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".