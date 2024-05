Os fãs que se vestirão de Madonna no show: 'Acessórios representam o amor'

"A criança, ao se vestir como seu super-herói, acredita ter poderes. E para mim, vestir-me de Madonna me confere grandes poderes", resume o cabeleireiro Rinaldo Borba, 46, o cosplay mais conhecido da cantora norteamericana no Brasil.

Dono de uma coleção de cerca de 40 looks que custaram em média R$ 15 mil cada, ele se une a centenas de fãs que ocuparão as areias de Copacabana, no sábado (4), vestidos com adereços ou réplicas de figurinos usados pela diva do pop em seus clipes.

Pela quarta vez se apresentando no país, Madonna fará um único show na América do Sul com a Celebration Tour, e Rinaldo já está com a roupa de ir. O look escolhido é uma réplica do figurino usado por ela nos vídeos do patrocinador do show, que é um longo vestido preto e um colar de pérolas.

Nunca foi minha intenção viver de Madonna. Eu vivo para Madonna. Rinaldo Borba

Madonna: Rinaldo Borba mostra look para curtir show Imagem: Arquivo Pessoal / Rinaldo

Era 1994 quando o catarinense enxergou uma "mulher empoderada com aquele espartilho e seus cones como armadura", referindo-se a um de seus looks mais icônicos desenhado pelo estilista Jean Paul Gaultier e usado na turnê "Blonde Ambition".

"Sua arma na mão, que era o microfone, lutava por todas as minhas lutas, que é pela igualdade, contra a homofobia, contra o machismo. Então aos 15 conheci minha super-heroína, minha fonte de inspiração pra tudo", emociona-se.

Naquele dia ele decidiu "corporizar" Madonna, e apresentou a música "Like a Prayer" para um grupo de jovens da igreja que frequentava. Depois, no Ensino Médio, fez uma segunda performance. "Ali descobri meu alterego 'madonniko', e que me deixou focado em muitas coisas."

As apresentações em boates e festas foram crescendo e absolutamente tudo em sua vida lembra a sua diva: o local onde confecciona perucas tem o nome de sua estrela, o Madonna Studio. Na sua casa, a decoração do banheiro à cozinha, incluindo roupas, tem o rosto da cantora. Coleciona ainda peças originais usadas por Madonna em shows, e arrematadas em leilão.

Além das apresentações, Rinaldo vai aos shows da cabeça aos pés como Madonna. E assim foi ganhando fama, até ter uma foto sua postada pela própria, que virou pôster na sua sala.

Não é só o fato de vestir o figurino de Madonna. Mas é sugar Madonna, respirar e transpirar Madonna, gesticular como Madonna. É realmente estudar a Madonna e isso eu faço há 30 anos, o que me confere o título de cosplay oficial da Madonna no Brasil. A imitação é a forma mais generosa de elogio. Rinaldo Borba

Acessórios representam amor por Madonna

O relações públicas José Alessandro, 48, escolheu um figurino de 3 metros de altura para homenagear a artista. Ele pretende performar em frente ao Copacabana Palace, sobre perna de pau, com look que lembra o clipe "Express Yourself", com terno, além do famoso seio de cone sobrepondo um corpete.

"Ainda fiz uma cabeça com desenho do rosto dela", detalha o gaúcho. No dia do show, no entanto, ele entrega que irá com indumentárias que lembrará a artista, já que o show será na areia, sob forte calor.

Vou com acessórios que representem o amor que tenho por ela. José Alessandro

Madonna: José Alessandro escolheu um figurino de 3 metros de altura para homenagear a artista Imagem: Arquivo Pessoal

A ideia de montar como Madonna surgiu a partir de um bloco de carnaval que homenageia a loira. E da tradicional Festonna, evento que acontece desde 2005 e que reúne fãs da celebridade.

Com 17 shows da Madonna contabilizados, José conta já ter tentado dar seu cartão profissional para a estrela. Foi quando conseguiu interagir com ela, ele celebra.

Estava em Lisboa e falei que seria seu melhor relações públicas. Ela agradeceu, perguntou meu nome e disse que não queria meu cartão. José Alessandro

"Liberdade de ser quem eu sou"

A funcionária pública Fabiane Soares de Almeida, 54, também escolheu o look que a Madonna aparece na propaganda do patrocinador do show: um longo vestido preto e um colar de pérolas que levou quatro dias para fazer.

Estou entre os iguais, e gosto dessa liberdade de ser quem eu sou. Então, por que não ir a caráter? Fabiane Soares

Fã de Madonna desde os 17, ela usou um corset com luva de renda para assistir ao show que a artista fez no Brasil em 2008. Na época, lembra, ainda não conhecia outros fãs, e foi para a porta de um hotel onde a cantora se hospedou com o então namorado Jesus Luz para uma espécie de encontro de admiradores da diva do pop. Dali foi direto para a Festonna, e não parou mais de costurar seus próprios adereços.

"Vesti vários looks como o de "Like a Virgin" e "Candy Shop". E vou reciclando."

Madonna: Fabiane Soares de Almeida escolheu o look que a Madonna aparece na propaganda do patrocinador do show Imagem: Arquivo Pessoal

Madonna para vencer o preconceito

"Sou conhecida como Andréa Madonna, mas me chamo Andréa Augusto Alves", identifica-se a agente de operações, que para esse shoe de sábado escolheu o look em homenagem ao clipe de "I'm Addicted", da MDNA tour, que a cantora trouxe para o Brasil em 2012.