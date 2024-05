Fãs da Madonna sofrem com calorão, e leque sai 'como água': 'Já vendi 1500'

O leque, que fez sucesso no Carnaval do Rio deste ano, voltou com força para as mãos dos fãs da Madonna que aguardam na Praia de Copacabana pelo show histórico previsto para as 21h45 deste sábado (4)

Leques temáticos são vendidos pelo preço inicial de R$ 25 às dezenas de fãs que aguardam desde a manhã sob o sol forte de 30°C.

A paulista Edilaine Bernardo, 53, fã fervorosa de Madonna, chegou ao Rio nesta madrugada e veio preparadíssima para a orla: além do leque, do chapéu e do copo para se livrar do calor, Edilaine aderiu às joelheiras e ainda trouxe um banquinho para aguardar a diva pop sentada.

Luan Mateus, barbeiro de Nova Iguaçu (esquerda); e o vendedor Márcio (direita) aproveitando para vender leques em Copacabana Imagem: Márcia Sad

Rio 40°C, a gente está acostumada. Vim de joelheira, trouxe o banquinho, o leque, comprei aqui o chapeuzinho, trouxe o copo com tampa, remédio para dor muscular. Tenho 53 anos, para estar passando esse perrengue é só pela Madonna mesmo, rainha do universo. Uma pessoa com a minha idade não tem estrutura para ficar no meio da muvuca. Tenho consciência do meu corpo, das minhas limitações e estou aqui pertinho da grade. Consigo respirar, consigo ver ela lindamente e tá tudo certo. Vai ser uma grande festa!

Edilaine Bernardo

'Sou do time não bater leque'

Ricardo Molina, 31, veio de São Paulo para o show e aproveitou também para conhecer a cidade. Na fila de uma das plataformas exclusivas para pessoas com deficiências ou com mobilidade reduzida desde as 6h, ele contou que foi necessário aderir ao leque para aguentar até mais tarde debaixo do sol.

Sou do time não bater leque. Leque é para abanar, para tirar o calor. Deixa para ficar fazendo bateção em outro lugar. Aqui no meu ouvido é para ouvir ela cantar. A Madonna canta, você assiste. Ricardo Molina

O social media, que comprou o item por R$ 25 na Praia de Copacabana, deu dicas para outros fãs ficarem atentos aos preços dos acessórios: "Se quer comprar, vem antes, vê o comércio da cidade. Dê preferência para lojas, porque os ambulantes geralmente triplicam o valor. Se for comprar na porta do show, tem de pechinchar que eles dão uma abaixadinha no preço".

Vendedores faturam

O empresário Carlos Viana, 57, falou que veio de São Paulo só para vender leques durante o show gratuito da Madonna. Dono da empresa Portal dos Leques 2024, o comerciante tem uma equipe de 18 pessoas oferecendo o item pelas nas ruas do bairro.

"Trouxe 2000 leques e já foram vendidos 1500", declarou ele.

Os fãs Ricardo Molina (esquerda) e os colombianos Maurício e Sebastian (direita) aderiram aos leques Imagem: Márcia Sad

Quase todos os vendedores da orla de Copacabana neste sábado têm leques à venda devido ao calor excessivo. Uma ambulante vendia o acessório grande por R$ 40 e o pequeno por R$ 30.

Já Antônio, 58, trouxe 40 leques para vender por R$ 30 cada, mas também faz promoção de 2 por R$ 50. No Carnaval, ele vendeu cerca de 80 leques e espera fazer o mesmo no show da Madonna. "Carnaval vendeu bem. Caso acabe aqui eu vou buscar mais. Tem muita gente vendendo, está uma febre."

'Leque da Madonna'

Aos gritos de "Leque da Madonna", Luan Mateus, 28, também vendia o acessório nas areias de Copacabana. O barbeiro de Nova Iguaçu contou que é a terceira vez que vende os leques em shows e eventos. Segundo ele, a preferência dos fãs é pelo acessório preto com a logo da turnê.

Com cinco modelos diferentes de leques da turnê de Madonna, Márcio, 42, trouxe 350 unidades do acessório para vender para o público. Com preços a partir de R$ 40, o ambulante disse que espera que as vendas sejam um sucesso como foi no Carnaval.

"Só um leque mesmo para refrescar nesse calor", falou o comerciante.

Para aguentar o calor, o colombiano Maurício, 27, também adotou o leque como item indispensável para curtir o show da cantora. Pela primeira vez no Brasil, o rapaz disse que acha o acessório icônico e que comprou por conta do dia quente.

"Está calor, muito quente. É nosso primeiro show na praia. Estou adorando", contou. Acompanhado do amigo Sebastian, Maurício também levou 18 sanduíches para aguentar ficar o dia todo na praia aguardando o show.