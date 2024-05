Gretchen lembra briga com Joelma: 'Achava arrogante e prepotente'

Gretchen revelou que passou anos magoada com a cantora Joelma. As duas se acertaram apenas há pouco tempo, após anos de rixa. A Rainha do Bumbum afirmou que a questão "não foi coisa de artista" e sim resultado de encontros ruins entre as duas.

"Achava ela proponente e arrogante. Houve cenas que acometeram no dia a dia, não foi coisa de artista. Encontro que tive com ela em aeroporto, coisas que não foram legais", revelou Gretchen em uma entrevista à youtuber Yarley Ara.

Apesar de não entrar em detalhes na entrevista, Gretchen já tinha revelado aos fãs, em 2017, que a treta teria começado depois da ex-vocalista do Calypso recusar a ajuda de Gretchen no início da carreira, afirmando não precisar da colega para bombar como cantora.

"Quando eu conheci a Joelma, ela estava começando a carreira dela no Calypso, e eu estava gravando uma música do Ximbinha (marido da cantora à época) que se chama 'Loirinha'. Aí e eu perguntei para Joelma se ela queria que eu divulgasse a música dela para ajudar, e ela disse: 'Eu não preciso de ajuda. Pode deixar que eu mesma faço o meu sucesso. Esse tipo de pessoa não está nas minhas amizades: gente que não tem humildade", afirmou.

Agora, segundo Gretchen, a situação já ficou para trás — apesar de as duas nunca terem conversado sobre a briga.

"Nós nunca falamos uma para outra: 'olha, desculpa daquilo'. Mas teve um evento no Multishow, em que eu estava fazendo 'publi' na festa, e ela veio me beijou e me abraçou. Não precisa você pedir desculpas. Acho que ato são mais importantes. E a partir desse dia, eu vi que ela mudou o jeito de ser. Eu até danço o Tacacá".