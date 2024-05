DJ britânico cancela turnê no Brasil após tentativa de assalto no Rio

O DJ britânico Hot Since 82, apelido de Daley Padley, anunciou o cancelamento de dois shows que faria no Brasil em virtude de uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Artista disse que sofreu uma abordagem criminosa. O DJ conta que ele e sua equipe foram abordados por criminosos armados após um show, na noite desta sexta-feira (3), na Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro.

Ontem, por volta das 5 horas, após sair do clube onde toquei no Rio de Janeiro, um carro com gente armada de fuzil e balaclavas nos seguiu. Parecia que sabiam quem estava no carro e para onde iríamos. Não sei se eram assaltantes ou assassinos. Se não fosse a manobra heroica do nosso motorista, não sei se estaria vivo.

Hot Since 82, disse em vídeo publicado no Instagram

Ele falou em fuga extremamente perigosa. O artista contou que o motorista da equipe precisou dirigir na contramão para fugir dos bandidos. Ele classificou a situação como "parecida com Velozes e Furiosos".

Cancelamento da turnê: o DJ afirmou que não tem mais o desejo de retornar ao Brasil após o episódio. "Esta não foi uma boa experiência e tenho medo de pensar no que teria acontecido se nos tivessem apanhado."

Local dos shows cancelados: Hot Since 82 tinha shows marcados no Warung Festival, em Curitiba, e no Time Warp, em São Paulo. A Warung emitiu comunicado lamentando o episódio ocorrido com o contratado.

Informamos que o artista Hot Sic 82 foi assaltado no Rio de Janeiro, mas felizmente está em segurança. Por seu estado emocional e também pelo fato dos equipamentos terem sido roubados, o artista não fará a apresentação eu estava agendada no WDF 2024. Desejamos que ele e sua equipe se recuperem o quanto logo. Ele já está retornado a Londres.

Warung Festival

Em contato com Splash, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que não houve registro de ocorrência da tentativa de assalto feita pela equipe do artista.