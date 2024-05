'Luto mora em mim': Thales Bretas lamenta três anos sem Paulo Gustavo

Neste sábado, quatro de maio, fazem três anos da morte do humorista.

O que aconteceu

Thales Bretas, 36, era casado com o ator que morreu em 2021 devido a complicações da Covid-19. A perda de Paulo Gustavo foi relembrada pelo viúvo que fez uma declaração em sua homenagem no aniversário de morte.

Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela. Embora eu não fale muito publicamente sobre o luto, ele mora dentro de mim, quer eu queira quer não.

Junto ao texto emocionante, Bretas compartilhou uma foto de Paulo Gustavo com os filhos do casal ainda bebês. " Pessoas me perguntam como consegui "superar" ou seguir após tamanha perda. E a verdade é que não se supera. Nem o tempo cura", desabafou o médico.