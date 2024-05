18 sanduíches e whey: fãs montam 'kit de sobrevivência' pra esperar Madonna

O público veio preparado para esperar pelo show da Madonna, na noite de hoje, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O espetáculo, gratuito, terá início a partir das 21h45, mas quem chegou cedo na praia e não arreda o pé de Copacabana precisou montar um verdadeiro "kit de sobrevivência" para dar conta da longa espera.

Os fãs da cantora pop estavam desde cedo garantindo seus lugares nas grades e escolhendo espaços para ter a melhor visão da apresentação da cantora. Alguns deles compartilharam dicas com Splash de como se organizaram para viver esse dia especial.

Fio-dental na bolsa

Alessandro, 48, veio de São Paulo e chegou à praia hoje às 7h30. Prevenido, trouxe desodorante, escova de dente e fio-dental. De roupa, sunga e uma calça extra caso precise trocar, além, é claro, do carregador externo do celular para registrar todo o show.

Para escapar de furtos ou arrastões, ele e a amiga Fátima, 56, colocaram doleiras para guardar o celular e dinheiro escondidas na parte interna das roupas.

Já o colombiano Maurício, 27, e o amigo Sebastian, não economizaram na "matula": levaram 18 sanduíches para a praia enquanto aguardam Madonna. Eles se abanavam com um leque ainda pela manhã—o item é hit em Copacabana neste sábado quente.

De longe e preparados

Francisco Auriz, 28, e Jean Fernandes, 43, vieram do Ceará para o show da cantora. Eles chegaram à praia para garantir um lugar por volta das 10 horas, com muita coisa na bagagem, como chocolates e salgados.

Os paulistas Gustavo, Nayara e Eduardo (à esquerda); e os paraenses Adriano, Mateus e Jeferson se prepararam para aguardar o início do show Imagem: Márcia Sad

Já os amigos Gustavo Olímpio, 27, de Jundiaí (SP), Nayara Aguiar, 27, de Campinas (SP), e Eduardo Mazzer, 27, de Indaiatuba (SP) chegaram à porta do hotel Copacabana Palace às 7 horas trazendo água, amendoim, bolachas, isotônico, água de coco, energético e chiclete.

De Belém, Adriano Alves, 31, Mateus Silva, 25, e Jefferson Watanabe, 31, não dispensaram uma sombra. Pararam na pista do meio do calçadão e aguardavam sentados do chão e protegidos do sol.

Eles chegaram à praia por volta das 10 horas e escolheram ficar ali, com a vista lateral do palco. Contra a fome e o calorão, levaram latas de energético, protetor solar e até whey protein.

A paranaense Janaína Lima (à esquerda); e as amigas Helena e Elisangela, de Mato Grosso do Sul, também prepararam seus kits de sobrevivência Imagem: Márcia Sad

Janaina Lima, 36, de Curitiba, tinha um banquinho para não se cansar tanto e uma doleira por baixo da roupa —o "antídoto" contra furtos.

Já Helena Pinto, 60, e Elisangela Martins, 51, vieram de Campo Grande e resolveram gastar R$ 25 em um banquinho dos ambulantes da orla. Para conseguir comer, contaram com amigos que saíram da praia, enquanto elas guardavam lugar.

Estou achando super tranquilo, o policiamento está top. Acredito que vá ser bem tranquilo. Até agora o calor está suportável, mas daqui para a tarde penso que vai melhorar.

Helena Pinto