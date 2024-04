Rio anuncia mudanças no trânsito para show da Madonna

O Rio de Janeiro mudará o esquema de trânsito para receber o show da Madonna. O novo protocolo se inicia no dia 2 de maio e será semelhante ao Réveillon.

Como será

A partir do 2 de maio já não se pode estacionar em várias ruas da Praia de Copacabana para as pessoas circularem. As informações foram reveladas a Splash pelo presidente do CET-Rio, Joaquim Diniz.

O acesso de ônibus fretado será proibido a partir da meia-noite do sábado, dia 4 de maio.

O fechamento da orla da Praia de Copacabana acontecerá no sábado, às 7h. Às 11h, a pista junto aos prédios da Avenida Atlântica também será fechada.

Bairro terá bloqueio total a partir das 18h do dia do show. Serão 28 pontos de bloqueio em Botafogo e Ipanema, proibindo a entrada de veículos particulares.

A partir das 19h30, ônibus e táxis não poderão entrar no bairro. A partir de 4h, ele começará a ser reaberto.

Transporte Público

Rio terá linha especial de ônibus para show de Madonna. Ele sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque é na Avenida Princesa Isabel. Os horários são a partir das 13h até 4h.

O público terá que comprar o cartão Jaé. É preciso cadastro prévio.

O BRT funciona 24 horas. O CET incentiva usar as linhas que deságuam no Terminal Gentileza, onde tem a linha especial de ônibus.

Linha 1 do VLT funcionará também 24h.

Os trens da SuperVia terão duas partidas entre 1h e 2h da manhã. Somente funcionará para desembarque.

Em números

205 operadores de trânsito

49 motos

31 painéis de mensagens

26 viaturas

10 reboques

O show de Madonna no Rio será o maior da carreira da artista. O palco, que já foi montado na frente do Copacabana Palace, tem o dobro daquele que Madonna usa em sua turnê comemorativa de 40 anos de carreira. A apresentação está marcada para as 21h45.

O DJ Diplo foi convidado para abrir o show de Madonna em Copacabana no dia 4 de maio. Ele se apresenta às 20h.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana