Como Madonna mudou vida de fã, ex-usuária de drogas: 'Sonho em vê-la'

Maria Solange Amorim, 54, que ficou conhecida como Marina Silva Manaus, teve a vida transformada desde que viralizou dançando "Holiday", da Madonna, em 2020.

Da dependência química, que durou 32 anos, ela ficou sóbria e voltou a estudar. Maria realizou sonhos, viajou para a Europa e agora sonha em conhecer a cantora que mudou sua vida — o que está cada vez mais próximo de acontecer, segundo spoilers.

"Eu vou dançar pro meu filho!"

Madonna compartilhou o vídeo em que Maria dançava para aliviar o luto pela morte do filho. "Você está se sentindo sem esperanças hoje? A vida parece ser uma notícia ruim atrás de outra? O apocalipse parece estar perto? Acho que muitos de nós nos sentimos do mesmo jeito. Em dias como esses, nós só temos que aumentar a música e dançar", escreveu a artista. O vídeo já está indisponível no perfil de Madonna.

maria solange a marina silva de manaus dançando muito arrasando nos passos de dança fazendo coreografia ao som de holiday da cantora madonna pic.twitter.com/1vMetojfsm -- cooperativa acervo de memes (@acervodememesb) February 15, 2023

Pedro Paulo, filho de Maria, havia morrido havia 3 meses, assassinado. Ele também era dependente químico. "Para amenizar a minha dor, fui ao bar do Edmar, na Joaquim Nabuco, em Manaus. Aí eu pedi para ele que ele colocasse uma música que eu queria dançar para o meu filho", contou em entrevista a Splash.

Mesmo contra a vontade de Maria, o vídeo foi parar nas redes sociais e viralizou. "Nossa, quando eu soube que Madonna tinha me notado, eu quase desmaiei. Comecei a chorar, a gritar, a dizer, 'eu não acredito!'. Um nervoso de felicidade, eu estava impactada [...] Querendo ou não, depois de Deus, Madonna é responsável, sim, pela minha felicidade, pela minha transformação".

Dependência química e recuperação

Maria foi usuária de drogas por mais de três décadas. "E [o início] foi curiosidade, influência, amizade. Maconha, cocaína e crack. [...] Eu já tinha uns 37 anos quando comecei a usar cocaína. Cheguei a perder casa, perdi tudo pela droga. Lá em Manaus foi o fundo do poço. Infelizmente, perdi meu filho por causa dessa maldita droga".

Pedro Paulo, filho de Maria Solange, morto em 2020 Imagem: Reprodução/Instagram/@amorimmariasolangepaulino

Com a repercussão do vídeo, Maria conseguiu ajuda para o tratamento. Mayara Brilhante, ex-diretora da ONG Parceiros Brilhantes, custeou a reabilitação de Maria, que durou 8 meses. Ela também conseguiu tratamento dentário. "Hoje estou aqui, limpa. Completo 4 anos limpa em 29 de julho".

Hoje ela mora em Guarulhos (SP), estuda para concluir o ensino médio e trabalha em uma fábrica de produtos de cuidados para homens. Ela chegou a viajar para Itália, Portugal e Espanha com a ajuda de cinco apoiadoras. "Olhei para trás e vi aquela mulher lá na decadência, num estado de vulnerabilidade, tão magrinha, só com os caquinhos de dente. E hoje ela está aqui, linda, com um cabelo maravilhoso, limpa, graças a Deus".

Quero que minha história chegue aos ouvidos das pessoas que estão precisando ouvir esse depoimento, que é possível, que quando você quer sair de um vício, seja ele qual for, basta você querer. [...] Veja o meu antes e o meu depois, para poder se olhar no espelho, refletir e dizer: 'Se ela pode, eu posso, se ela conseguiu, eu também vou conseguir'.

Sonho de conhecer Madonna

A cantora vem ao Brasil daqui a um mês. Ela vai se apresentar na Praia de Copacabana, no dia 4 de maio, em show gratuito. Estima-se que mais de 500.000 pessoas irão à apresentação, a maior da carreira da artista.

Maria é fã de Madonna desde os 14 anos. Hoje ela diz ter três sonhos: conquistar a casa própria, abrir uma clínica de reabilitação para ajudar dependentes químicos e conhecer a rainha do pop. No entanto, ela não tem condições de ir ao Rio de Janeiro. "Eu sonho muito em vê-la, abraçá-la e agradecer pessoalmente a ela por tudo, principalmente pela música 'Holiday'", diz Maria, emocionada.

Nas redes sociais, uma foto spoiler com Maria surgiu na tarde desta quinta (25), indicando que ela participará de alguma ação especial para o show da diva pop. Será que o grande encontro vem?