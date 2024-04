Show de Madonna deve reunir 1,5 milhão de fãs em Copacabana, diz governo

De Splash, no Rio

A coletiva operacional dos órgãos públicos da cidade e do Estado do Rio de Janeiro para o show de Madonna aconteceu nesta quinta-feira (25). O show está marcado para o dia 4 de maio, no Rio.

A 'operação Madonna' começa no dia 29 e vai até o dia 6. Todos os órgãos públicos se preparam para receber turistas e os cariocas.

Expectativa de público é de 1,5 mi de pessoas, diz Prefeitura e governo. Palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo. Show de Madonna começa 21h45 com 2h de duração.

18 torres de som e telões, com estruturas montadas em direção ao Leme na frente do palco e em direção ao posto 6 — na parte de trás do palco.

O local contará com três postos médicos e 550 cabines sanitárias. Além disso, terão 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros.

A 'operação' também conta com uma linha especial de ônibus para show de Madonna. A linha sairá do Terminal Gentileza até Copacabana, via Aterro do Flamengo. O desembarque será feito na Av. Princesa Isabel. Horários: a partir das 13h até 4h.

3,2 mil policias militares estarão espalhados pelo local. A Polícia Militar também informa que 64 viaturas e 65 torres de observação vão garantir a segurança do público.

Distribuição de água em alguns pontos do show, como já tem ocorrido em outros grandes eventos na cidade.

Praias de Copacabana e Ipanema serão interditadas. Só entrarão embarcações previamente autorizadas. Até quarta-feira (24), 123 embarcações foram vistoriados. 78 (63%) foram liberadas. 45 (37%) estão com pendências. No último Réveillon, foram 226 embarcações. Expectativa é superar esse número.

Show turbinou as demandas de hotel entre os dias 3 e 5 de maio. Previsão de 300 milhões de movimentação econômica na cidade.

O show

O show de Madonna no Rio será o maior da carreira da artista. O palco, que já foi montado na frente do Copacabana Palace, tem o dobro daquele que Madonna usa em sua turnê comemorativa de 40 anos de carreira. A apresentação está marcada para as 21h45.

O DJ Diplo foi convidado para abrir o show de Madonna em Copacabana no dia 4 de maio. Ele se apresenta às 20h.

