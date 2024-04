Marquezine é vista no colo de João Guilherme em meio a rumores de namoro

Os rumores de que Bruna Marquezine e João Guilherme estariam vivendo um romance ganharam força hoje.

O que aconteceu

Bruna foi fotografada no colo de João Guilherme. Na foto, que aparentemente foi divulgada num story no Instagram, João Guilherme está com os braços ao redor da cintura de Bruna e com o rosto apoiado no ombro dela.

Ela estava vestindo uma camiseta que causou polêmica nesta semana. Na terça-feira, durante um desfile em São Paulo, João Guilherme disse estar apaixonado: "Eu estou apaixonado tem um tempo, eu só quero ver o meu xuxu bem vestidinha. Eu comprei uma baby tee da Maison Margiela linda, vi ela provando e ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é. Muito bom, adorei", disse em entrevista ao site Steal The Look.

Camiseta da Maison Margiela que Bruna Marquezine foi fotografada vestindo Imagem: Reprodução/Instagram

Eles estavam com outros amigos. Também aparecem na foto Marina Sena, Juliano Floss — que abraça a cintura da cantora —, Maisa e Veigh.

Os rumores de relacionamento começaram no início do ano. Em janeiro, o jornal Extra divulgou que o desentendimento entre Enzo Celulari e João Guilherme teria sido motivado por ciúmes de Bruna Marquezine. Além disso, os dois foram vistos juntos em eventos.