Fãs processam Madonna por atrasos em shows dos Estados Unidos

Madonna está sendo processada por três fãs pelos atrasos em shows dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Segundo a The Rolling Stone US, Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy e Nestor Monte Jr. entraram com uma ação coletiva federal em Washington contra a cantora e a Live Nation.

Eles afirmaram que nos ingressos a The Celebration Tour estava prevista para começar às 20h30 e a artista apareceu às 22h30.

O processo ainda fortalece outra ação que acusa a cantora por atraso em um show no Broolkyn em 2023.

Os fãs dizem no documento que se sentiram "enganados" e que "tiveram que abandonar os shows mais cedo, antes do encerramente, privando assim cada um do benefício de ver a apresentação completa".

O processo também alega que Madonna "manteve uma temperatura quente e desconfortável no local durante sua apresentação" e que ela "fez playback durante boa parte de sua apresentação".