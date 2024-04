Cleo diz que já levou fora por falar abertamente de sexo: 'Brasil é careta'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi, a atriz e cantora Cleo revela que levou foras por falar abertamente sobre sexo e que já perdeu até trabalhos por conta disso.

Ela conta dos comentários que ouviu de caras que estava afim. "Teve homem que falou: 'você fala coisas que não dá'. Dizia: 'eu não dou conta das coisas que você fala, das coisas que você se posiciona'."

Quando eu me apaixonava por alguém e queria ter uma coisa mais séria, não me levavam a sério.

Cleo



"Veladamente, algumas marcas quiseram se afastar. [...] O Brasil é muito careta e de forma velada, que é pior", ela diz.

Cleo fala de tratamento para compulsão alimentar: 'Queria gritar e bater nas pessoas'

A atriz fala sobre o tratamento para compulsão alimentar. "Trato com terapia, remédio, acompanhamento. O hábito ajuda muito na compulsão. Quando eu consegui ficar 15 dias dentro de uma dieta saudável, sem compulsão, era difícil, eu queria gritar, bater nas pessoas. Você come até se machucar, até doer, passar mal, vomitar."

Cleo fala de críticas a seu comportamento: 'Eu nunca quis ser a namoradinha do Brasil'

Cleo diz que público criou uma expectativa sobre ela. "Eu nunca fui a namoradinha do Brasil, nunca quis ser. De onde as pessoas tiraram que eu seria pra sempre a mesma pessoa que eles conheceram? Inventaram uma expectativa de um inconsciente coletivo, de uma coisa que eu deveria ser. [...] Eu sei que todo mundo esperava que eu fosse ser a princesinha do Brasil por ser filha da Glória Pires e do Fábio Jr., mas não é o caso."

Cleo fala por que decidiu publicar livro sobre relacionamentos abusivos: 'Eu precisava falar'

Cleo fala sobre o livro "Todo mundo que amei já me fez chorar", que escreveu com Tatiana Maciel para falar sobre as relações tóxicas que já viveu. "Eu queria falar sobre o assunto, mas não tinha a menor ideia de como porque eu estava com um bloqueio criativo. Aí fomos pros contos de ficção. Eu precisava falar sobre isso. As pessoas estão precisando falar disso."

Cleo sobre marido: 'Que coisa maravilhosa ter tesão em quem te dá paz'

Cleo revela detalhes do casamento com o empresário Leandro D'Lucca. "A gente tem uma coisa muito de paz. Um dá paz pro outro. Nunca tive isso na minha vida. Que coisa maravilhosa ter tesão num cara que te dá paz. Que sonho. [...] Nenhum pouco de saudade da solteirice pegadora."

Íntegra