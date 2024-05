Belo desabafa após término com Gracyanne: 'Continuarei acreditando no amor'

Belo, 50 garante ainda acreditar no amor mesmo após o fim do casamento com Gracyanne Barbosa, 40. O cantor agora está focado na turnê pelo Brasil em celebração de 30 anos de carreira do Soweto.

O que aconteceu

Música Reinventar levou cantor às lágrimas. No dia do anúncio do fim da relação, o músico chorou diante de 50 mil pessoas na abertura da turnê no Allianz Parque, em São Paulo, ao cantar a canção sobre recomeçar a vida.

Às vezes, eu mesmo me escuto para lembrar de algumas coisas e me emociono. Ninguém é de ferro. Acredito no amor e continuarei acreditando. É ele que me move e sempre será assim.

Belo, em entrevista ao jornal Extra

Uma nova versão do Soweto arrasta fãs pelo Brasil. Belo se diz feliz em ver que a nova roupagem do grupo de pagode que marcou os anos 90 está sendo abraçada pelos amantes da música.

"O Soweto é um marco da música brasileira, um dos principais e mais simbólicos grupos do pagode, marcando gerações. Ao longo desses 30 anos, muitas coisas mudaram, a música passou por atualizações, mas a gente fez com que o público continuasse conectado com as canções, mesmo com o passar do tempo. Isso é emocionante e especial", destaca.

Choro de Belo marcou os integrantes de Soweto. Claudinho exaltou o músico por conseguir imprimir suas emoções na voz. "Ele passa por um momento de forte emoção e conseguiu demonstrar isso na música. Belo é um grande intérprete, mas com esse ''Q'' além, tocou ainda mais as pessoas e a gente. Não tem como não se emocionar."

Madonna "cancela" show do Soweto no Rio. O grupo faria shows em solo carioca neste final de semana, mas teve de cancelar o evento deste sábado (4) por orientação das autoridades públicas. Assim, os fãs de pagode poderão curtir Madonna hoje e ir ao show de Belo e cia no domingo (5).

"Para a gente, o cancelamento do primeiro dia foi uma surpresa, mas era uma questão técnica. Não haveria contingente policial para os dois eventos no sábado. Madonna é querida no mundo todo, uma grande artista. Eu iria com certeza ao show, mas vou trabalhar em São Paulo", finaliza Claudinho.

Fim do casamento

Separados há 8 meses. Segundo a cobertura de Pasin, de Splash, Belo e Gracyanne já não são um casal há alguns meses, inclusive, já entraram na Justiça com documentação para a separação.

Qual o motivo? O término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto, eles seguem amigos e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.

Teve traição? Apesar de diversos rumores, a defesa de Gracyanne Barbosa apontou que o relacionamento que a musa fitness manteve com o personal Gilson Oliveira foi depois do término.

"Eu já estava separada dele. Já tínhamos falado da separação. E não estou mais com ninguém [...] A minha relação com o Belo se tornou distante. Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. [...] Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito (de ter ficado com outro). E nem a nossa relação. Erramos em deixar muita gente palpitar em tudo", falou Gracyanne Barbosa a Splash.