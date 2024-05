Que horas começa o show da Madonna? Saiba onde assistir ao vivo

Está chegando a hora de curtir o show da cantora Madonna, que fará uma única apresentação na América Latina neste sábado (4) à noite, no palco montado nas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Fique atento

O show começa às 21h45 no palco de 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros.

O espetáculo será transmitido ao vivo, pela TV Globo e Multishow (TV) e pelo Globoplay (streaming). Na Globo, a transmissão começa após a novela Renascer. No Multishow e na Globoplay, a cobertura inicia-se às 21h30.

Kenya Sade e Marcos Mion serão os apresentadores principais. No Multishow e Globoplay, Marcus Majella, Laura Vicente e Gui Guedes também estarão à frente da transmissão.

A Globoplay disponibilizará o evento gratuitamente para não assinantes, bastando estarem logados na plataforma. Para isso, é necessário criar uma conta Globo, sem qualquer custo.

A apresentação narrará a vida da pop star e será dividida em sete atos, que contarão sobre as diversas fases da cantora. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" estarão no repertório, mas a artista também interpretará canções que não eram ouvidas ao vivo há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".

O show marcará o encerramento da turnê The Celebration Tour. A última vez que a rainha do pop se apresentou no Brasil foi em 2012.

O cachê de Madonna é de R$ 17 milhões, segundo documento obtido por Splash.Gastos totais chegam a R$ 60 milhões. A apresentação, que faz parte da celebração do centenário do banco Itaú, contará com patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura do Rio e da R$ 10 milhões do governo do estado.