Veio dos EUA para visitar família: quem é a Miss Brasil desaparecida no RS

Natalya Anderle, a Miss Brasil 2008, viajou ao Rio Grande do Sul no início dos temporais e está há quatro dias desaparecida. Amigos e o marido buscam saber o paradeiro da modelo que está grávida.

Quem é Natalya Anderle?

Natural de Roca Sales (RS), Natalya Anderle nasceu em 13 de junho de 1986.

Vida antes da fama: a gaúcha trabalhou como empregada doméstica para arcar com o curso de cosmetologia. Ela ficou pouco mais de duas semanas na função, mas foi o suficiente para bancar parte de seus estudos.

Breve experiência na área da beleza: quando os pais se mudaram para Encantado (RS), ela precisou procurar um emprego para ajudar nas despesas da casa e pagar seu curso de estética e ficou apenas 15 dias em uma clínica de estética.

Começo nas passarelas: representando a cidade de Encantando, Natalya foi coroada a Miss Rio Grande do Sul em 2008.

Eleita mais bela do Brasil: a modelo foi eleita Miss Brasil 2008 em disputa no no Citibank Hall, em São Paulo. Ela faturou o prêmio de R$ 200 mil, além de um automóvel zero quilômetro, uma joia de ouro e um relógio de porcelana com brilhantes

"Inglês pesou": Natalya conseguiu chegar ao posto das 15 finalistas do Miss Universo 2008, mas o fato de não dominar a língua inglesa pesou em sua eliminação.

Eu estava preparada para tudo, mas houve critérios que não me favoreceram. Não falar inglês, por exemplo, me impediu de manter um vínculo social com pessoas importantes e mesmo com a imprensa.

Natalya Anderle, em entrevista ao G1, na época.

Vida além da carreira de modelo: a gaúcha trabalha como esteticista nos Estados Unidos.

O desaparecimento

Natalya Anderle está sem contato com familiares e amigos desde que foi visitar a família em Roca Sales (RS). Ela não estava com o marido, o americano Eric Thornton, que ficou nos EUA.

A Miss Brasil 2008 está grávida de sete meses. A casa da família dela fica no interior de Roca Sales, e a água já estava no primeiro piso da residência.

"Estamos tentando contato há três dias", disse à Splash Bruna Felisberto, amiga de Natalya que está em Porto Alegre. Ela publicou nas redes sociais um pedido de apelo para informações da modelo.

Ela mora nos EUA e veio para Roca Sales e Encantado [cidades gaúchas] para visitar a família e ter o filho aqui no Brasil. Desde essas chuvas o marido tem se comunicado com eles e há três dias atrás foi a última vez que ele conseguiu contato. Bruna Felisberto, Miss RS 2009 e amiga de Natalya

Post nas redes sociais feito por Bruna Felisberto, amiga da Miss Brasil 2008 Imagem: Reprodução/ Instagram

Natalya e a família já tinham tentado deixar a cidade: "A ponte, acho que estava inundada ou tinha sido destruída, estava interditada, eles não conseguiram sair da cidade. Voltaram para a fazenda, que estava alagada e tinham morrido os animais inclusive. Já tinha entrado água no primeiro andar da casa. Eles estavam isolados no segundo andar".

A última comunicação foi feita na terça-feira (30). Natalya está com os pais e o irmão: "Eles estavam coletando água da chuva por não ter mais água potável".

Natalya publicou no Facebook há três dias o desaparecimento de uma cachorrinha e pede para contatar seu irmão, Lucas Alberto Anderle. Ela cita uma propriedade em Arroio Augusta Alta, que fica em Roca Sales, vizinha de Encantado.

A cidade está toda destruída, casas soterradas, desabamentos. A fazenda fica próxima a uma das vertentes do rio, um lugar que enche bastante. A gente tá tentando resgate de barco, helicóptero, mas ninguém consegue contato com ninguém. Bruna Felisberto, Miss RS 2009 e amiga de Natalya

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil gaúcha que informou ter até o momento seis desaparecidos de Encantado não identificados em suas listas. Desaparecidos são pessoas que não foram localizadas ou contatadas por circunstâncias, por exemplo, em decorrência do isolamento.

A Prefeitura de Encantado também foi contatada para saber se Natalya e família estão contabilizados na lista de desaparecidos. Por meio do WhatsApp, a Ouvidoria informou que a comunicação com o município está instável e que em breve a Defesa Civil da cidade irá disponibilizar listas dos desaparecidos. A Prefeitura e Defesa Civil de Roca Sales ainda não retornaram os contatos da reportagem.

Miss Brasil 2008, Natália Anderle, do Rio Grande do Sul Imagem: Flávio Florido/UOL

Chuvas no Sul

As fortes chuvas que causaram estragos no Rio Grande do Sul nos últimos dias chegaram aos municípios de Santa Catarina. O governo federal adiou o CPNU (Concurso Público Nacional Unificado), que seria realizado no próximo domingo (5).

Há pelo menos 68 pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul e centenas de ilhadas em ambos os estados. "É o pior desastre já registrado na história do estado", disse o governador Eduardo Leite (PSDB). Segundo ele, algumas regiões receberam mais de 800 milímetros de chuva.