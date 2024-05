Lupita mata charada sobre falsa gravidez da rival em 'Família É Tudo'

No capítulo de sábado (4), da novela "Família É Tudo" (Globo), Tom intercepta Gina, mas se distrai com as crianças. Guto foge de Lizandra. Chicão tenta enrolar Andrômeda.

Otto diz a Netuno que não pode ter mais uma morte nas costas e cobra que ele ajude a matar Vênus. Paulina pede remédios a Brenda, que nega.

Lupita diz a Chantal que Elisa está enganando Júpiter. Guto sofre chacota no trabalho. Hans diz que não vai fazer o que Mila quer e ela diz que ele vai se arrepender.

Andrômeda escuta Nair e Chicão conversando sobre o valor das mentiras contadas e pergunta se foi enganada. Netuno observa Vênus e Babbo em um café próximo à fundação e se prepara para agir.