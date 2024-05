'Sempre presente': amigos e parentes lamentam 3 anos sem Paulo Gustavo

Amigos e parentes de Paulo Gustavo estão prestando homenagens neste sábado (4), exatamente três anos depois da morte do ator.

Tatá Werneck foi uma das primeiras a compartilhar um texto nas redes. Ela falou sobre a falta que sente do colega de longa data, vítima de complicações da covid-19.

Sonhei com você de novo. Eu sonho tanto com você. Eu penso tanto em você . Você será sempre presente em nossas vidas. Fui em Aparecida essa Semana e pedi Missa pra você, pra Tati [Diniz, empresária, que morreu em 2022], minha amiga, e pra Denguinho [avó, que morreu em 2021]. Só de lerem seu nome , as pessoas se emocionam. Você é inesquecível, meu amigo . E eu te amo muito. Que você esteja em paz e tenha aprendido a descansar.

Tatá Werneck

Thales Bretas, viúvo de Paulo, foi outro a postar um texto sobre o luto. Ainda na madrugada de hoje, o médico compartilhou fotos do humorista com os gêmeos do casal, Gael e Romeu, e detalhou a vida após a perda do marido.

04/05. Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela. Embora eu não fale muito publicamente sobre o luto, ele mora dentro de mim, quer eu queira quer não. Ninguém quer. Mas o fato, e que eu aprendi ao longo desses 3 anos, é que ele está e estará sempre aqui. Esse agora sou eu.

Thales Bretas

O dermatologista, que mora fora do Brasil há alguns meses, também afirmou que nunca "superou" a perda do marido, mas que se reencontrou em meio à ausência de Paulo. "É fato que, pra quem fica, a vida continua. E eu acho, sempre achei e acharei que tem muito o que se viver enquanto nos é dado esse presente. Presente que revoga passado, reinventa futuro? Mas revela surpresas, a cada minuto. (...) Amanhã pode ser diferente, mas minhas marcas carrego comigo. São parte da minha identidade."

Mariana Xavier, que deu vida à filha de Dona Hermínia na franquia "Minha Mãe é uma Peça", foi uma a compartilhar o texto de Thales para fazer a própria homenagem. "3 anos sem Paulo Gustavo. E esse post do Thales Bretas diz tanto, que chega a doer na alma."