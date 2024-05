Solteiro, Davi diz que está recebendo muitas mensagens: 'Venha, meu bebê'

Davi Brito, 21, campeão do BBB 24 (Globo), afirma que está sendo bastante cobiçado após o fim do namoro com Mani Reggo, 42.

O que aconteceu

"Estou solteiro e a galera chega". O campeão do reality show global diz se divertir com mensagens em que o colocam como juvenil no quesito amor e garante que irá surpreender a futura pretendente.

Estou solteirão. É muita gente. E uma pessoas falam 'minha nossa, 21 anos, você tá saindo das fraldas agora'. E eu falo: 'Ah, é? Venha, meu bebê!'

Davi, em entrevista ao Podpah

Motorista diz que sucesso não subiu à cabeça. Além de ter ganhado R$ 3 milhões no BBB, Davi se tornou uma celebridade, mas avisa que não irá abaixar a cabeça para ninguém e quer ser exemplo para jovens negros e pobres.

"O preto não pode subir, porque tem que ser garçom, de chinelo, não pode comprar whisky. Eu sou a pessoa que vim mostrar que podemos chegar no topo e é isso que representa a galera. Isso é racismo, é porque sou negão. Bora ver se ele se mata na internet. Mente de titânio. A mesma capacidade que o branco tem, o preto também tem.", desabafa.

Projeto curtir a vida está on. O baiano não esconde a alegria por sentir o "Brasil inteiro o abraçando". Mesmo focado nos estudos para a faculdade de medicina, ele mira aproveitar o que há de melhor com o prêmio milionário do Big Brother.

Tenho vontade de ter aqueles carrinhos bons, aqueles Porsches, ir lá em Paris e jogar aquele velho pôquer... Levar a nega pra ir num jantar romântico na Torre Eiffel. Tenho vontade de conhecer muitos países, tenho vontade de explorar essa terra. É o momento de viver.

Davi