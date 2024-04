Atores de Chiquinha e Seu Barriga de 'Chaves' se encontram: 'Lendas'

Os atores María Antonieta de las Nieves, 73, a Chiquinha, e Edgar Vivar, 75, o Seu Barriga de "Chaves", se encontraram e posaram para uma foto juntos. Os dois receberam comentários de carinho.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, María comentou sobre a sua peça de teatro. "Feliz por fazer minha primeira atuação na peça 'Los huevos de mi madre' no dia 21 de abril. Obrigado a todos que foram ver e os comentários carinhosos", disse ela.

Nos bastidores da peça de teatro, a atriz posou para uma foto ao lado de Edgar. María apareceu sorridente ao lado do colega que trabalhou durante o seriado mexicano.

Nos comentários, os fãs do seriado encheram de elogios e mensagens de carinho. "Lendas", disse um seguidor. "Seu Barriga e Chiquinha. Seu pai tem que pagar o aluguel dele, tadinho", brincou uma seguidora. "Nós aqui no Brasil amamos vocês", destacou um fã. "Que lindos", elogiou outro. "Que gosto em ver com você com Edgar", comentou outro. "Vocês são o máximo", destacou outra seguidora.