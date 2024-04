Após desabafo sobre Belo, Gracyanne volta aos exercícios e faz pole dance

Após uma noite de desabafo sobre Belo, Gracyanne Barbosa, 40, escolheu a manhã desta quinta-feira (25) para ir fazer exercícios. A musa fitness fez aula de pole dance.

O que aconteceu

Em stories divulgados no Instagram, a musa fitness mostrou toda a desenvoltura na aula de pole dance. Ela também fez questão de agradecer a sua professora. "Obrigada pela aula incrível, pelo abraço e pelos sorrisos", escreveu Gracyanne.

Nesta quarta-feira, ela afirmou o que se arrepende sobre seu então relacionamento. "Nunca, jamais esperada. Eu acho que ninguém casa para separar. Eu me arrependo de ter deixado, eu me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter cuidado, ter dado atenção. Eu me arrependo nos momentos que me senti de lado ou me senti não sendo de vista de ter falado", disse.

Ela continuou e disse: "Eu não falava porque o meu orgulho é muito grande. Eu não vou falar que estou me sentindo deixada de lado, vou ficar queita, porque eu sou a f*d*na. E é isso que me arrependo, de não ter procurado uma terapia. Não existe falta de amor na nossa relação".

Além disso, a musa fitness foi questionada se eles ainda estavam juntos. "Acho que essa é a principal pergunta que vocês querem saber. Embora tenha falado para um veículo que nós não estávamos juntos, a maneira como foi colocada foi como se gerasse mais polêmica. Ainda bem que tenho minha página para falar a verdade".

Nós estávamos em uma crise, na prática completamente separados, só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa ou o que faríamos. A gente estava tentando evitar a imprensa porque tinha muita coisa legal acontecendo na carreira profissional. E a gente sabia que isso ia atrapalhar bastante. Gracyanne

Em outro momento, Gracyanne se emocionou e chorou ao falar do relacionamento com Belo. "Não é falta de amor, é falta de cuidado. A gente como casal não conseguia estar junto, não conseguia ter um momento a sós. A gente não conseguia viajar de férias sozinhos ou tirar um tempo para os dois. A gente casou na igreja há 12 anos e não conseguimos fazer uma lua de mel, porque a gente nunca teve tempo. Quando a gente tentou, ligaram para ele fazer um show", desabafou.

Então, que casal é esse que não tem um tempo para ficar junto? Como é que vive e se entende assim? Só o amor não sustenta. Se a gente não cuida, acaba.

Separação

Gracyanne Barbosa e Belo Imagem: Reprodução/Instagram

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

Um dia após a separação vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reinventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Belo super emocionado no palco do #SowetoNoMultishow com "Reinventar" pic.twitter.com/ELBDhOAqHZ -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando".

Segura, coração! Ainda teve desabafo do Belo no final #SowetoNoMultishow pic.twitter.com/9gw4ChnwRN -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia.