Quem é quem em 'Alma Gêmea'? Relembre personagens da novela

Na próxima segunda (19), "Alma Gêmea" (Globo), novela exibida orginalmente em 2005, está de volta na faixa Vale a Pena Ver de Novo, substituindo a reprise de "Paraíso Tropical".

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Os protagonistas

Serena (Priscila Fantin) - Mestiça, filha de uma indígena e de um garimpeiro, cresceu em uma aldeia. No início da trama vai para São Paulo atrás de um sonho que a leva em direção a Rafael, por quem se apaixona.

Rafael (Eduardo Moscovis) - Homem apaixonado e feliz, que se muda completamente e se torna uma pessoa fechada após a morte prematura da esposa, Luna. Suas atitudes irão mudar quando se apaixona por Serena.

Cristina (Flávia Alessandra) - A grande vilã da trama, fará de tudo para se casar com Rafael. Tem envolvimento na morte de Luna, pois passou informações a Guto (Alexandre Barillari), seu admirador e assassino, embora não tenha ordenado a morte da prima.

Flávia Alessandra em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Família de Rafael

Luna (Liliana Castro) - Bailarina e pianista que é assassinada logo no início da trama. Esposa de Rafael, com quem teve o filho Felipe (Sidney Sampaio). Seu espírito reencarna em Serena.

Vera (Bia Seidl) - Irmã de Rafael, mulher solteira e independente que se apaixona por Eduardo (Ângelo Antônio) ao longo da história. É cética e não acredita que Luna tenha reencarnado em Serena.

Felipe (Sidney Sampaio) - Filho de Rafael e Luna, foi criado longe do pai por Cristina, prima de sua mãe. A chegada de Serena é uma luz em sua vida, pois ela o compreende e entende seus pensamentos e emoções. Vive um romance com Mirella (Cecília Dassi).

Felipe (Sidney Sampaio) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Viva

Adelaide (Walderez de Barros) - Avó de Luna e Cristina muito espiritualizada e bondosa. A primeira a reconhecer a alma de Luna no corpo de Serena.

Agnes (Elizabeth Savala) - Mãe de Luna, filha de Adelaide e irmã de Débora. Duvida da reencarnação de Luna em Serena.

Débora (Ana Lúcia Torre) - Filha de Adelaide e mãe de Cristina (Flávia Alessandra). Sempre teve inveja da irmã Agnes, passou esses sentimentos para a filha. Ajuda Cristina a planejar os golpes para conquistar Rafael e afastar Serena.

Débora (Ana Lúcia Torre) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Família de Serena

Jacira (Luciana Rigueira) - Mãe de Serena, a indígena teve a filha a partir da união com um garimpeiro branco. Morre atacada por uma onça.

José Aristides (André Gonçalves) - Amigo de Serena desde a infância, que a pede em casamento na fase adulta. Após a destruição da aldeia, vai até a cidade em busca de sua amada.

Cleyde (Júlia Lemmertz) - Professora da aldeia que auxilia Serena em sua ida para São Paulo. É prima de Divina (Neusa Maria Faro).

Terê (David Lucas) - Menino que mora na rua e vira o grande amigo de Serena quando ela chega em São Paulo. Está sempre acompanhado pelo cachorrinho vira-lata Joli.

Terê (David Lucas) com Serena (Priscila Fantin) em 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação

Núcleo de Eduardo

Eduardo (Ângelo Antônio) - Melhor amigo de Rafael, é o médico da cidade. Casado com Alexandra, que está internada em uma clínica para doentes mentais, acaba se apaixonando por Vera.

Alexandra (Nívea Stelmann) - Esposa de Eduardo, sofre de uma doença mental. Após um período de internação em uma clínica, volta para a casa. Ao longo da novela, descobre-se que é atormentada por espíritos.

Julian (Felipe Camargo) - Terapeuta que usa regressão espiritual para ajudar Alexandra. Também ajuda Serena. Envolve-se em um relacionamento amoroso com Vera.

Sabina (Aisha Jambo) - Sensitiva, é a assistente de Julian, que ajuda Alexandra a lidar com os espíritos. Tem um romance com Hélio.

Sabina (Aisha Jambo) e Julian (Felipe Camargo) em 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo

Família de Olívia

Olívia (Drica Moraes) - Melhor amiga de Luna, cresceu em família rica. É casado com Raul e mãe de Mirella e Carlito. Descobre traição do marido e perde tudo, tendo que viver em uma casa humilde. Com a ajuda de Rafael, abre um restaurante. Vive as turras com o cozinheiro Vitório, por quem se apaixona.

Raul (Luigi Baricelli) - Cafajeste que deixa Olívia na miséria após separação. É falso amigo de Rafael e sempre sentiu inveja do protagonista. Ajuda Cristina em suas vilanias.

Mirella (Cecília Dassi) - Filha de Olívia e Raul, sempre viveu na riqueza e demora para se acostumar com a nova condição financeira após a separação dos pais. É apaixonada por Felipe, mas sofre com as armações de Cristina para acabar com esse romance. Ao decorrer da história, desperta o interesse amoroso de Gumercindo.

Carlito (Renan Ribeiro) - Menino mimado que não aceita a pobreza da família. Culpa a mãe pela separação e idolatra o pai.

Olívia (Drica Moraes) e os filhos em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução/Globo

Núcleo de Bernardo

Bernardo (Emiliano Queiroz) - Trabalha há muitos anos ajudando Rafael no cultivo e na venda de rosas. Tio de Crispim e Mirna, jovens que levou para morar com ele e trabalhar na propriedade de Rafael depois que os dois ficaram órfãos.

Crispim (Emilio Orciollo Netto) - Sobrinho de Bernardo e irmão de Mirna. Tem muito ciúme da irmã e joga na lama qualquer um de seus pretendentes. Se apaixona por Rita, que acredita ser uma santa.

Mirna (Fernanda Souza) - Irmã de Crispim que tem o sonho de se casar mas sempre tem seus pretendentes expulsos pelo irmão. Tem como maior confidente a pata Doralice.

Mirna (Fernanda Souza), Crispim (Emilio Orciollo Netto) e Bernardo (Emiliano Queiroz) em 'Alma Gêmea' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Jorge (Marcelo Faria) - Homem misterioso por quem Mirna se apaixona. Finge-se de amigo de Crispim para conquistar sua irmã. Chega na cidade para trabalhar como maître no restaurante de Olívia.

Kátia (Rita Guedes) - Filha de Elias e mãe de Rita. Esconde a filha de todos pois é mãe solo. É alvo do amor de Crispim e Gumercindo.

Rodriguez (Carlos Gregório) - Dono do clube onde Kátia trabalha. Vive tentando conquistá-la, mas tudo que ela quer é subir na vida às suas custas.

Gumercindo (Kayky Brito) - Jovem de família pobre que mora no fundo do clube onde Kátia trabalha. É apaixonado por ela, mas a moça nem percebe que ele existe e o trata como a uma criança. Ao longo da trama, encanta-se por Mirella.

Elias (Umberto Magnani) - Pai de Kátia e avô de Rita. Homem espiritualizado e sábio, que desperta a raiva de Agnes, que não acredita em vida após a morte.

Rita (Caroline Smith) - Filha de Kátia e neta de Elias. É educada pelo avô e sofre por não ter o amor da mãe.

Kátia (Rita Guedes), Rita (Caroline Smith) e Crispim (Emilio Orciollo Netto) em 'Alma Gêmea' Imagem: Divulgação/Globo

Família de Abílio

Abílio (Ronnie Marruda) - Advogado e gerente geral da empresa de Rafael. Marido de Clarice e pai de Paulina. Tem bom caráter, é honesto e vive com a família na mesma vila onde está a pensão de Divina.

Clarisse (Mariah da Penha) - Esposa de Abílio e mão de Paulina. Fofoqueira, não sai da pensão de Divina. Apaixonada por livros, ensina Terê a se encantar pela leitura.

Paulina (Pamella Rodrigues) - Filha de Clarice e Abílio. Simpática e sorridente, estuda balé com Vera.

Núcleo da pensão

Divina (Neusa Maria Faro) - Esposa de Osvaldo, mãe de Vitório, Dalila, Hélio e Nina. Ela e o marido têm uma pensão, onde vive toda a família e sua mãe, Ofélia.

Osvaldo (Fúlvio Stefanini) - Dono de uma sapataria e da pensão onde vive com a família, tem ciúme de todos os hóspedes, achando que eles cortejam sua mulher.

Núcleo da pensão de 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução

Vitório (Malvino Salvador) - Filho mais velho de Osvaldo e Divina, um tipo rude e bravo, mas com um grande coração. Vira cozinheiro no restaurante de Olívia, com quem viverá um romance.

Dalila (Fernanda Machado) - Filha de Osvaldo e Divina, tem vergonha da mãe, dos irmãos e da pensão. É amante de Raul e ajuda a vilã Cristina em suas maldades.

Hélio (Erik Marmo) - Filho de Osvaldo e Divina, sapateiro como o pai. Apaixona-se por Serena, mas não é correspondido. Os dois viram grandes amigos.

Nina (Tammy Di Callafiori) - A caçula dos donos da pensão, É Instigada pela irmã a se aproximar de Felipe, por quem se apaixona.

Ofélia (Nicette Bruno) - Mãe de Divina, é uma sogra briguenta, que só vê defeitos no genro. Vive se intrometendo na vida do casal.

Roberval (Rodrigo Phavanello) - Morador da pensão, vira garçom no restaurante de Olívia. Apaixonado por Dalila, é enganado por ela o tempo todo, sempre caindo nas suas armadilhas.

Terezinha (Andréa Avancini) - Divide o quarto com Dalila na pensão, tendo péssimo hábito de usar o perfume e a maquiagem da outra. Se envolve com Raul.

Alaor (Marcelo Barros) - Nordestino, muito alegre e expansivo, morador da pensão de Divina. Vive desempregado e, consequentemente, sem dinheiro para pagar a pensão.

Dona Generosa (Lady Francisco) - Dona da sorveteria da cidade que faz todas as refeições na pensão. Adora saber da vida dos outros e passar adiante as fofocas que ouve. Com isso, cria grandes confusões, pois adora aumentar e mudar as histórias.

Ofélia (Nicette Bruno), Divina (Neusa Maria Faro) e Generosa (Lady Francisco) em 'Alma Gêmea' Imagem: Reprodução

Outros personagens

Guto (Alexandre Barilari) - Assassino de Luna e apaixonado por Cristina (Flávia Alessandra). Perigoso, é quem ajuda a vilã em suas piores tramas.

Madalena (Bruna Di Tullio) - Modista da cidade, divide o apartamento com Vera. É a primeira a descobrir o romance de Dalila com Raul.

Filó (Hilda Rebello) - Atendente na loja de flores, muito querida por todos pelo seu alto astral. Acha que ainda pode fazer algum homem cair a seus pés. Sofre nas mãos de Dalila quando a moça começa a trabalhar na loja.

Zulmira (Carla Daniel) - Empregada da casa de Rafael e irmã de Ivan (Thiago Luciano). Se torna amiga de Serena (Priscila Fantin). Carinhosa com Felipe, é quem dá afeto ao menino depois da morte de Luna.

Ivan (Thiago Luciano) - Irmão de Zulmira,, mordomo e motorista na casa de Rafael. Ambicioso e sem escrúpulos, por dinheiro faz tudo o que Cristina (Flávia Alessandra) manda.

Eurico (Ernesto Piccolo) - Atrapalhado copeiro na casa de Rafael (Eduardo Moscovis). Vira grande amigo de Zulmira, apesar de os dois estarem sempre brigando.