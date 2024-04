Prêmio Nossa elege os melhores bares e restaurantes de São Paulo

O UOL lança uma nova iniciativa para revelar os destaques da gastronomia e da boemia da cidade de São Paulo. O Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes vai eleger os melhores lugares para comer, beber e curtir na cidade.

Na sua primeira edição, o prêmio selecionará os campeões em 33 categorias. Dez deles serão eleitos por meio de votação popular. Os outros vencedores serão decididos por um júri de 40 pessoas composto por jornalistas e especialistas do setor, influenciadores com foco em gastronomia e celebridades que amam circular pela cidade e conhecer as novidades em bares e restaurantes.

"Com este prêmio, Nossa celebra a enorme riqueza culinária e da noite de São Paulo, dos lugares clássicos que ajudaram a colocar a cidade entre as principais capitais gastronômicas do mundo às novidades que movimentam ainda mais o setor de bares e restaurantes", disse Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.

Imagem: Arte UOL

Votos do público

A votação popular já está aberta e acontece em duas fases. Na primeira, de 25 de abril a 27 de maio, o público poderá votar entre finalistas selecionados em oito categorias: Pizzaria, Hamburgueria, Italiano, Japonês, Restaurante de Carnes, Boteco, Cozinha de Bar e Bar de Cerveja/Chope. Clique aqui para votar.

Na segunda fase, de 3 de junho a 18 de julho, é a hora de votar em Melhor Restaurante e Melhor Bar de São Paulo — entre 15 finalistas de cada categoria.

Os restaurantes e bares finalistas que vão a voto popular são os que obtiveram as melhores pontuações na eleição aberta realizada com o júri especializado.

A votação acontece por meio de enquetes online que também estão disponibilizadas no hotsite do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes.

Prêmios do júri

Além dos vencedores no voto popular, serão distribuídos 23 prêmios eleitos pelo júri. Eles indicaram os campeões nas categorias específicas de bares e de restaurantes e também votaram no melhor chef e no melhor bartender de São Paulo. Confira todos os prêmios do júri:

Restaurantes

Melhor Italiano

Melhor Japonês

Melhor Francês

Melhor Português

Melhor Árabe

Melhor Brasileiro

Melhor Restaurante de Carnes

Melhor Vegetariano/vegano

Melhor Hamburgueria

Melhor Pizzaria

Novidade do Ano

Melhor Chef

Melhor Restaurante

Bares

Melhor Cozinha de Bar

Melhor Bar de Cerveja/chope

Melhor Bar de Vinho

Melhor Bar de Drinques

Melhor Balada

Melhor Boteco

Melhor com Música

Novidade do Ano

Melhor Bartender

Melhor Bar

Imagem: Keiny Andrade/UOL Campeões toda semana

Para dar maior visibilidade aos bares e restaurantes das segmentos preferidos do público, vencedores do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes em 12 categorias serão revelados a partir de 30 maio.

Toda semana, conheceremos os eleitos pelo júri e pelo público em uma categoria — das melhores pizzarias, que abrem a sequência de prêmios antecipados, aos botecos que chegaram ao pódio.

É um "esquenta" que vai movimentar o setor até o resultado na grande final do prêmio, em agosto.

Newsletter de bares e restaurantes

Os estabelecimentos finalistas do Prêmio Nossa darão a largada da Bares e Restaurantes, a nova newsletter do UOL, que estreia no dia 25 de abril. Ela é gratuita e a inscrição pode ser feita neste link.

A newsletter semanal chega ao e-mails dos leitores todas as quintas-feiras com uma curadoria caprichada dos melhores lugares para comer, beber e petiscar em São Paulo. Clique e veja um spoiler da primeira edição, com as melhores pizzarias de São Paulo.

Até junho, serão apresentados os perfis de todos os restaurantes finalistas das categorias de voto popular do Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes, além de colunas assinadas por Juliana Simon, editora do UOL e autora da coluna Siga o Copo; Gabrielli Menezes, jornalista especializada que selecionará os destaques em padarias, cafeterias e docerias; e Eduardo Burckhardt, editor-chefe de Nossa.