O avanço da IA na China depende diretamente de água - e aqui está o motivo

Com uma grande aposta em cima de sistemas com inteligência artificial, a China está inaugurando novos datacenters (locais que abrigam servidores) para dar suporte a esse crescimento. Entretanto, essa infraestrutura consome uma grande quantidade de água.

Segundo a organização independente local China Water Risk, o país poderá consumir em breve 1,3 milhão de litros nestes centros,o que é equivalente ao consumo residencial de 26 milhões de pessoas. Calcula-se que esse número suba ainda mais até 2030, com 3 milhões de litros. As informações são do site Futurism.

Por que isso importa?

Treinar e manter modelos de IA consome muita energia e gera muito calor. Desta forma, empresas usam água para resfriar o hardware de seus datacenters.

Em 2023, a Microsoft, parceira da OpenAI no treinamento do ChatGPT-3, consumiu 700 mil litros de água. Este é um número semelhante do utilizado para resfriar um reator nuclear.

Chatbots, com chips que consomem muito mais eletricidade, acabam por usar muito mais energia do que os métodos convencionais de localização de informações online.

A China Water Risk diz que se 100 milhões de usuários conversassem com o ChatGPT, seriam consumidos equivalente a 20 piscinas olímpicas. Se o mesmo fosse aplicado para pesquisas no Google, "se consumiria apenas uma piscina".

Se isso continuar ocorrendo, são esperados efeitos devastadores em partes do mundo onde os recursos hídricos forem escassos, de acordo com o CEO da empresa de tecnologia Arm Holdings, Rene Haas.

Para ele, é preciso encontrar novas maneiras de treinar e alimentar esses modelos de IA com chips mais eficientes em termos energéticos. Se isso não ocorrer, ele diz que os datacenters do mundo passarão a utilizar mais eletricidade do que a Índia, nação mais populosa do mundo, no fim desta década.