Personal conta detalhes de relação com Gracyanne: 'Comecei a gostar dela'

O personal Gilson de Oliveira, apontado como pivô do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, contou mais detalhes do relacionamento que os dois tiveram. Ele disse ter começado a gostar da musa.

O que aconteceu

Em uma entrevista no canal do advogado Joabs Sobrinho, que cuida da defesa do personal, conduzida por Raul Gazolla, o personal afirmou que eles ficaram juntos de fevereiro a agosto do ano passado, quando os dois estavam solteiros. "Tivemos um relacionamento. Acredito que durou de fevereiro até agosto. Sou ruim de data. Nada forçado. Sem nenhum interesse financeiro."

Gilson contou que a via na academia. "Uma ou duas vezes na semana. Aquela correria da vida. Eu a via praticamente todos os dias. Era um contato mais visual que outra coisa."

Conforme o tempo foi passando, nosso contato na academia foi aumentando, por conta dos desafios, dos treinos, das coisas que a gente curte. Da minha parte, comecei a gostar dela pela pessoa que ela é, por ter um bom coração, sempre tratou todos iguais. Nunca vi ela destratando ninguém. Gilson

Ele diz também que todos na academia sabiam sobre o final do relacionamento dela e de Belo. "Todo mundo já sabia. Ela não falava porque eu não perguntava. Eu não queria entrar nesses méritos pra não compactuar com nada que pudesse influenciar a vida dela."

Gilson ainda conta que Belo pediu sua demissão na academia onde ele trabalhava. "Isso tudo foi cruel, porque eu acabei sendo responsável por uma coisa que não existia. Já tem um bom tempo que eu não falo com a Gracyanne. Não por briga ou nada disso. Mas por que são vidas diferentes."

Separação

Belo e Gracyanne não formam mais um casal após 15 anos de relacionamento. O colunista Lucas Pasin descobriu, com exclusividade, que os dois colocaram um fim definitivo na relação há mais de 8 meses. O ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.

No dia seguinte a sepração vir à tona, Belo chorou ao cantar a música "Reiventar" durante primeiro show da turnê de reencontro do Soweto e, em seguida, desabafou em entrevista ao Multishow. "É uma emoção muito grande, né? Eu estou passando pelo momento também, um momento complicado, um momento muito difícil".

Belo super emocionado no palco do #SowetoNoMultishow com "Reinventar" pic.twitter.com/ELBDhOAqHZ -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Na entrevista, Belo revelou que só compareceu ao show no Allianz Parque porque ama seu trabalho. "E lógico que estou aqui porque eu amo a arte e não deixaria de entregar isso para o meu público, que é o que eu faço desde criança, apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando".

Segura, coração! Ainda teve desabafo do Belo no final #SowetoNoMultishow pic.twitter.com/9gw4ChnwRN -- Multishow (@multishow) April 20, 2024

Após choro de Belo, Gracy mostrou que seguiu sua rotina de treinos. Na manhã deste sábado (20), a musa fitness mostrou que fez o seu cardio em jejum no quarto de sua casa. Posteriormente, ela publicou stories almoçando uma de suas famosas marmitas fitness e terminou a tarde na aula de pole dance. De noite, foi fotografada saindo de uma academia.