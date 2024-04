Geladeiras da Samsung usam IA para aprender hábitos e controlar energia

A Samsung anunciou ontem (23) no Brasil a chegada de quatro novas geladeiras da linha Duplex Evolution (com freezer e refrigerador) com capacidades que variam de 391 litros a 518 litros. Todas possuem um sistema com inteligência artificial que aprende com o uso diário e ajuda a equilibrar o consumo de energia.

RT38: vendida nas cores inox ou preta; R$ 3.899.

RT42: três cores disponíveis (inox, preta e no novo tom bege); R$ 4.499.

RT53: bege; R$ 4.899.

Inverse RB50: inox ou preta; R$ 5.999.

Geladeiras conectadas

Os lançamentos são compatíveis com o aplicativo SmartThings, da Samsung. Com ele o celular funciona como um controle para automatizar recursos de diferentes eletrodomésticos da marca. No caso das geladeiras, é possível:

Mudar a iluminação dentro do regrigerador , deixando, por exemplo, a luz menos intensa à noite. Caso você a abra em um ambiente mais escuro, os olhos não irão sentir tanto a mudança de intensidade luminosa.

, deixando, por exemplo, a luz menos intensa à noite. Caso você a abra em um ambiente mais escuro, os olhos não irão sentir tanto a mudança de intensidade luminosa. Controlar temperatura interna.

Recebe alertas de porta aberta, recurso interessante para que o consumo de energia não seja maior.

A inteligência artificial presente nas quatro ajuda ainda a monitorar consumo energético. É possível traçar metas mensais no aplicativo. Ao chegar perto delas, a geladeira emite um aviso e faz ajustes automáticos para reduzir o gasto.

Tela do aplicativo SmartThings conectado ao refrigerador Imagem: Bruna Souza Cruz/UOL

"Ela não vai desligar e parar de funcionar [ao atingir o limite pré-definido]", informou a Samsung durante o anúncio.

Além disso, a IA é usada para aprender hábitos a partir do uso diário (como quantidade de vezes que a porta é aberta e fechada). O sistema usa essas informações também para gerar maior economia de energia. As informações podem ser visualizadas no aplicativo.

"Isso vai sendo monitorado e direcionado para o SmatThings, para que o compressor trabalhe de maneira eficiente, reduzindo o consumo de energia", acrescentou a empresa. "Ela consegue identificar a região da casa do cliente para fazer o levantamento do custo médio de energia."

Imagem: UOL

Destaques de cada geladeira

RT38

Capacidade de 391 litros.

Bivolt.

Saídas de ar para que o ar circule por igual para refrigerar bem o que tem dentro

Prateleiras resistentes de vidro temperado. Elas suportam até 150 Kg.

RT42

411 litros.

Bivolt.

Paredes mais finas internamente para ter maior espaço de armazenamento - mantendo tamanho compacto da geração anterior.

Gaveta Optimal Fresh+. Com ela é possível alternar entre quatro modos para armazenar os alimentos.

Tem compartimento multiuso removível.

RT53

518 litros.

Gaveta Optimal Fresh+.

Compartimento multiuso removível.

Recurso extra: prateleira em dois estágios, retrátil, para alimentos e bebidas maiores. "Dobrada pela metade, a prateleira abre espaço para garrafas e caixas de suco altas, por exemplo, sem que o consumidor perca espaço nem precise deitá-las", resume a Samsung.

Inverse RB50