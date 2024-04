Não consegue mais se apaixonar? Um livro pode te ajudar, diz Tati Bernardi

Você acha que perdeu a capacidade de se apaixonar? Um livro pode te ajudar a entender o porquê, diz Tati Bernardi no episódio desta quarta-feira (24) do quadro Tatiando. A escritora e roteirista recomenda a história em quadrinhos "A rosa mais vermelha desabrocha: O amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia", da sueca Liv Strömquist, uma obra pela qual ela confessa ser "muito obcecada".

O livro tenta explicar por que o amor deixou de ser considerado uma força misteriosa para se tornar algo racionalmente explicável. Para Strömquist, a razão principal é justamente o capitalismo tardio. "Se você estiver sofrendo por amor ou mesmo fazendo alguém sofrer, esse livro tem explicação pra tudo", diz Tati.

Uma das consequências do capitalismo no campo amoroso, segundo a autora do livro, é que as pessoas começaram a classificar umas as outras como se fossem produtos de uma prateleira de supermercado: "esse aqui vale a pena comprar, enquanto esse não". O interesse genuíno de uma relação romântica, assim, enfraqueceu.

"Ela [Liv Strömquist] formula uma tese que é o seguinte: a gente tá amando menos ou amando pior ou 'amando cagado', porque somos filhos desse capitalismo, desse neoliberalismo louco em que a gente tem que performar o tempo inteiro", resume Tati.

Liv Strömquist aponta que essa mentalidade nos leva a analisar as relações de forma excessivamente lógica. Resultado: fazemos listas infindáveis de qualidades e defeitos do outro, e perdemos a capacidade intuitiva e emocional de escolher alguém simplesmente porque queremos. "Liv diz que a capacidade de a gente se encantar e amar vem sendo aniquilada diariamente".

Outra consequência da expansão da sociedade de consumo nos relacionamentos é a competição. O tema, inclusive, levou Tati Bernardi a se lembrar de uma história pessoal: um ex-namorado que, ao perceber que a escritora iria terminar o relacionamento com ele, se adiantou e rompeu a relação minutos antes.

"Ele levantou e falou 'eu terminei, eu terminei primeiro, eu ganhei'. Dane-se o sofrimento, ele precisava ganhar. Agora, o que a pessoa ganha porque terminou antes com a outra?".

A minha dica pra você é: não leia esse livro em busca de uma explicação lógica sobre o fim de um relacionamento ou para encontrar formas de controlar os seus sentimentos. Leia justa e unicamente pra lembrar como era bom se entregar à força misteriosa que é o amor. Tati Bernardi

