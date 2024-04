Kanye West vai abrir produtora de filmes eróticos, diz site

Kanye West, 46, deve abrir uma produtora de filmes eróticos, segundo um representante do rapper informou ao Page Six.

O que aconteceu

O cantor pode ser visto comandando uma produtora de conteúdo pornográfico que se chamaria 'Yezzy Porn'.

De acordo com uma fonte do TMZ, o músico estaria com a ideia há algum tempo e "parece decidido a fazê-lo".

Ele teria buscado referências na área e encontrou suporte com Mike Moz, ex-marido da estrela pornô Stormy Daniels, que é produtor de filmes adultos.

Mike deve chefiar o novo projeto, que tem previsão de lançamento para o início do segundo semestre deste ano.

Em contradição, no passado, Kanye admitiu que a pornografia "destruiu" seu casamento com Kim Kardashian, e chamou Hollywood de "um bordel gigante".