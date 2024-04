Diplo vai abrir o show de Madonna em Copacabana

O DJ Diplo foi convidado para abrir o show de Madonna em Copacabana no dia 4 de maio.

Ele se apresenta às 20h. Diplo, que já veio ao Brasil neste ano para uma apresentação no Lollapalooza, promete tocar um set de músicas brasileiras.

O trabalho de Diplo é influenciado pela música brasileira há décadas. Desde o início dos anos 2000, Diplo usa referências de funk nas músicas que produz. Ele já trabalhou com Anitta e Pabllo Vittar.

Diplo já venceu três Grammys. Ele é membro dos grupos Major Lazer e LSD (supergrupo psicodélico com Sia e Labrinth) e da dupla Silk City, com Mark Ronson.

O show de Madonna no Rio será o maior da carreira da artista. O palco, que já foi montado na frente do Copacabana Palace, tem o dobro daquele que Madonna usa em sua turnê comemorativa de 40 anos de carreira. A apresentação está marcada para as 21h45.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado

Diplo: 20h

Início do show de Madona: 21h45

Local: Praia de Copacabana