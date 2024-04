Carolina Ferraz cita cansaço de se relacionar e diz que traiu e foi traída

Carolina Ferraz, 56, admitiu que já traiu e foi traída em relacionamentos amorosos e hoje busca um parceiro diferente dos que já teve.

O que aconteceu

Ferraz disse estar solteira e admitiu ter uma "certa preguiça" para se relacionar. Durante participação no podcast Bagaceira Chique, ao falar sobre sua vida amorosa, ela explicou que não é exatamente preguiça, mas sim a dificuldade de achar alguém que lhe interesse.

"É que sou uma pessoa complexa, não difícil, complexa. Sou uma pessoa que pensa sobre as coisas, tenho meu trabalho, gosto de ser independente, gosto de ser responsável pela criação das minhas filhas, pelo direcionamento da minha carreira, são coisas que me dedico e que para mim são muito importantes", declarou.

A atriz afirmou que o homem precisa acrescentar em sua vida, não ser um empecilho. "Para ter um homem na minha vida tem que ser alguém que venha soma, me acrescente, não que me tire. Quero pegar alguém que me leve num lugar que eu nunca fui, que me mande ler um livro que eu nunca li, que me mostre uma coisa que eu nunca fiz. eu não quero mais do mesmo".

Em seguida, Carolina contou que já teve várias experiências, como a traição conjugal, por isso busca uma relação diferente das que vivenciou. "Eu já tive muita gente, já amei muita gente, já fui amada muitas vezes, já fui feliz, já fui infeliz, já traí, já fui traída. Já fiz de tudo. Eu quero viver uma outra relação em um outro lugar".

Carolina Ferraz também disse que sabe que isso pode não acontecer e está "bem" com essa possibilidade. "Talvez eu não consiga e também está tudo bem. Eu penso sobre isso e falo 'cara, eu tô ótima, tenho amigos, um trabalho que eu amo'".