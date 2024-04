Bienal do Livro de São Paulo anuncia curadores para nove espaços de debates

A 27ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que ocorre entre os dias 6 e 15 de setembro de 2024, no Distrito Anhembi, divulgou os curadores dos espaços culturais que vão compor a edição.

Serão mais de 1.500 horas de programação para diferentes faixas etárias nos espaços oficiais organizados pela Bienal, com temáticas que buscam contemplar a diversidade. Ao longo dos dez dias do evento, realizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) e organizado pela RX, a expectativa é de receber 600 mil visitantes.

A edição terá nove espaços oficiais. Arena Cultural, com curadoria de Diana Passy, vai receber autores best-sellers nacionais e internacionais, em bate-papos e palestras exclusivas. O objetivo para este ano é "tentar trazer de volta à Bienal pessoas que perderam o hábito de visitá-la, ou que acreditam que o evento não é para elas", explica Diana.

No Salão de Ideias, Leonardo Neto, pela CBL, e Clivia Ramiro, pelo Sesc SP, assinam a curadoria de debates que pretendem discutir questões de relevância social e cultural.

O espaço BiblioSesc (curadoria de Tiago Marchesano e Clivia Ramiro) terá como objetivo estimular a leitura e valorizar o livro, por meio de bate-papos, contação de histórias e apresentações artísticas realizadas na Praça da Palavra e na Praça de Histórias.

A programação dedicada ao público infantojuvenil vai acontecer no novo Espaço Infâncias, antigamente chamado de Espaço Infantil. A mudança tem como foco, com curadoria de Elisabete da Cruz, pensar "atividades educativas para os pequenos leitores, como narração de histórias, oficinas temáticas e atividades de curta duração". Haverá repertórios específicos para o público escolar de todas as faixas etárias, assim como agendas criadas para toda a família.

ESTREIA

O Espaço Educação, com curadoria de Solange Petrosino, é o estreante da edição e se destina a discutir temas como educação ambiental, inovação, diretrizes públicas, políticas educacionais e a reforma do novo ensino médio.

Lucinda Marques, da Câmara Cearense do Livro, será a responsável pelo Espaço Cordel e Repente, que celebra a literatura de cordel com debates, palestras, shows, oficinas, contação de histórias e apresentações artísticas de repentistas e recitadores.

No Papo de Mercado (curadoria de Cassia Carrenho), serão promovidos debates voltados para os profissionais da cadeia do livro e atividades focadas na troca de experiências e em discussões sobre leis que estão em pauta no setor, como a presença da inteligência artificial na produção de livros. Espaço gastronômico, o Cozinhando com Palavras será comandado mais uma vez - como nas edições anteriores - pelo chef André Boccato.

Haverá ainda uma área do evento dedicada ao país homenageado da edição: a Colômbia. Atividades culturais e de negócios serão realizadas no espaço.

CASHBACK

A venda de ingressos para a Bienal do Livro ainda não está aberta. De acordo com o site da CBL, os preços para o evento serão de R$ 35 (inteira) e R$ 17,50 (meia-entrada). Os visitantes que comparem os ingressos antecipadamente ainda receberão benefícios para a compra de livros: um cashback (retorno) de R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada). Novas informações devem ser divulgadas no site bienaldolivrosp.com.br/ e nas redes sociais do evento.

Entre as editoras e livrarias que expõem no evento estão Ciranda Cultural, Record, Companhia das Letras, Sextante, VR Editorial, Faro Editorial, Loyola, Livraria da Vila, HarperCollins, Cortez, Labrador, Panini e Girassol, entre outras.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.