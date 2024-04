Ex-atriz pornô detona indústria adulta e ganhos após virar influencer

Lana Rhoades, 27, voltou a criticar a indústria de filmes adultos após largar para virar influenciadora digital nas redes sociais.

O que aconteceu

Durante participação no Canal Curious Mike, no YouTube, ela deu detalhes sobre o ambiente tóxico para jovens. "Não há realmente nada para proteger as meninas que são jovens e vulneráveis, que não sabem como dizer 'não' ou que ainda não têm respeito próprio, nem cuidam de si mesmas ou se amam porque elas já passaram por tanta coisa e foram ensinadas a não fazer isso"

A ex-atriz revelou que o pagamento ainda não valia pena. "Na época, eu pensava que US$ 100 era muito dinheiro. Portanto, conseguir US$ 1,2 mil foi um grande negócio".

Lana também falou sobre os comentários negativos que recebe dos caras quando critica a indústria pornográfica. "Os caras não entendem o que está acontecendo nos bastidores e as pessoas também ficam tipo, 'Oh, você sabia no que estava metendo', e você recebe reação negativa por falar sobre isso".

"Acho que é porque os homens gostam de consumir pornografia e não querem se sentir culpados por consumi-la e, portanto, não querem ouvir que eu me senti como me senti."

Após conhecer um influencer popular que ganha US$ 15 mil para postar uma foto no Instagram, ela decidiu largar a indústria e virar influenciadora digital, além de trabalhar com moda.