Remake x original: compare cenas de Buba e Eliana após morte de Venâncio

Não foi só a cena da morte de José Venâncio (Rodrigo Simas) em 'Renascer' que repercutiu bastante nesta terça-feira (22). O público comentou bastante a respeito das sequências em que Buba (Gabriela Medeiros) e Eliana (Sophie Charlotte) receberam a notícia sobre o crime.

As versões de Buba

Com medo do pai descobrir sobre a gravidez falsa, José Augusto (Renan Monteiro) viajou para contar à Buba sobre a morte do irmão. Na sequência, a namorada do publicitário demonstrou surpresa e teve uma crise de choro mais contido, sendo consolada por Teca (Lívia Silva).

as pessoas que esperaram da buba uma reação escandalosa perderam a viagem e, pior, não entenderam nada da personagem. Buba é contida, fala com o olhar. Não tem nada a ver com qualquer outra garota que teria uma reação explosiva. entendam!#Renascer



pic.twitter.com/Jf4yWaXseA -- hick fã da Gabriela Medeiros (@hicksemog) April 23, 2024

As cenas são bem diferentes das que foram protagonizadas por Maria Luísa Mendonça, na versão original de 1993. Ao ouvir a notícia de Zé Augusto (Marco Ricca), Buba passa por diferentes emoções em um curto espaço de tempo, indo da negação até o desespero da dor.

tive que ir comparar e a reação da buba da Maria Luísa Mendonça entregou mto #Renascer pic.twitter.com/k4vRQn4RGf -- Lary (@withlaryyssa) April 23, 2024

Eliana, a nova viúva do pedaço

A notícia chega até à casa da patricinha por uma ligação de José Bento (Marcelo Mello Júnior) para Kika (Juliane Araújo). Eliana nota a reação da advogada com a chamada, e chega a questionar se aconteceu uma morte, e se teria sido a de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Ao ouvir o ocorrido, a modelo fica chocada e demonstra confusão ao perceber que o embate com o ex-marido chegou ao fim.

Em comparação, a versão de 1993 é muito semelhante com a que foi exibida ontem. No entanto, Eliana (Patrícia Pillar) é menos debochada e demonstra interesse em saber o que aconteceu. Ela chega a perguntar se a morte foi resultado de um confronto de Venâncio (Taumaturgo Ferreira) com Damião (Jackson Antunes).