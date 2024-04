Jojo Todynho exibe nova silhueta em praia após perder 50 kg

Jojo Todynho, 27, usou suas redes sociais na tarde de hoje, para mostrar que iniciou a semana com a bateria recarregada.

O que aconteceu

A cantora aproveitou a segunda-feira para renovar o bronze e as energias na praia do Recreio, no Rio de Janeiro.

No feed de seu perfil oficial no Instagram, ela compartilhou um carrossel de fotos do momento.

Nas imagens, ela aparece tomando uma ducha ao ar livre, mostrando sua nova silhueta de biquíni fio-dental.

Jojo perdeu 50 kg desde que realizou a cirurgia bariátrica, em agosto do ano passado.

Na legenda do post, ela escreveu: "Um dia na praia restaura a alma".