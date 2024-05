Operação encontra facas e panelas nas areias de praia onde Madonna faz show

A Operação "Tatuí", realizada pela Secretaria de Ordem Pública, encontrou materiais e produtos enterrados ou deixados na areia da praia de Copacabana, onde Madonna se apresenta no sábado (4).

O que aconteceu

O objetivo da operação é, além de encontrar os materiais, deixar a orla da praia mais limpa para o show.

Foram encontrados 70 cocos, 32 garrafas de água, além de panelas, três facas, uma frigideira e uma grande estrutura metálica.

Além disso, a operação removeu cerca de quatro toneladas de resíduos.

"A gente vem fazendo frequentemente ações nas areias das praias, especialmente também durante a madrugada, justamente para que a gente possa desobstruir o espaço público, não permitir que as pessoas se utilizem da praia como depósito", explicou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Realizamos nesta última madruga essa primeira grande operação Tatuí com foco na preparação para o show da Madonna, mas é uma operação que a gente costuma fazer constantemente e a gente costuma prender mercadorias, alimentos acondicionados de forma ilegal, sempre com foco no ordenamento urbano.

A operação contou com cerca de 50 agentes e teve apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Comlurb.

Show

Palco para o show da Madonna sendo montado no Rio de Janeiro Imagem: Caiano Midam / Divulgação

Madonna, 65, apresenta o último show da The Celebration Tour, no sábado (4), a partir das 21h45. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana