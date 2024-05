Equipe de Madonna pede mais de 60 lanches em rede carioca, diz site

A equipe de Madonna pediu mais de 60 lanches em uma rede de lanchonetes.

O que aconteceu

Empresário Sérgio Rodrigues, sócio da Bibi Sucos, achou que ligação era trote. A informação é do colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. A produção da artista já havia procurado o estabelecimento para fornecer açaí para a cantora.

Equipe pediu 25 sanduíches de crocante de frango, 25 sanduíches de filé mignon, 11 hambúrgueres swell sem queijo, 5 sanduíches de filé mignon sem glúten e 30 porções de batata frita.

Show em Copacabana

Madonna, 65, apresenta o último show da The Celebration Tour, no sábado (4), a partir das 21h45. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.

Expectativa de público é de 1,5 milhão de pessoas, dizem prefeitura e governo. Será o maior show da carreira da cantora. O palco principal começa às 19h, com DJs — incluindo o Diplo.

Investimento da prefeitura em infraestrutura é de R$ 10 milhões. Os órgãos públicos do Rio se uniram na "operação Madonna". O esforço conjunto vai até o dia 6. Serão acionados 3.200 policiais militares, com 64 viaturas e 65 torres de observação, para garantir a segurança do público. Além disso, o local contará com três postos médicos com 30 ambulâncias de UTIs e 80 maqueiros, e 550 cabines sanitárias.

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana