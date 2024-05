Buda tem esperança de volta com Camila: 'Não sei se existe um ponto final'

O capoeirista e ex-BBB Lucas Buda, 30, falou sobre o relacionamento com a ex-esposa, Camila Moura, 30, em entrevista à revista Quem.

O que aconteceu

Buda admitiu ter se espantado com a revelação de que seu estado civil não era mais o mesmo ao deixar o BBB 24 (Globo). "Quando descobri que estava divorciado, inicialmente fiquei surpreso. Demorou um pouquinho para eu entender as consequências do que havia acontecido."

Embora respeite a decisão atual de Camila, ele não descarta a possibilidade de uma reconciliação no futuro. "Não sei se existe um ponto final [na relação] ainda, porque estamos dando um tempo - até mesmo para entendermos o que vamos querer fazer a partir daqui. Tem muita coisa acontecendo, muitas mudanças que fazem com tenhamos mais cautela para tomar qualquer tipo de decisão."

Buda, aliás, garante não ter qualquer mágoa da ex pelas atitudes dela durante e após sua participação no reality. "Não me decepcionei com a postura dela [em meio ao programa]. Entendo que foi muito mais uma reação ao que ela estava sentindo. Desejo que a Camila tenha muito sucesso, que faça dinheiro e mude a vida dela e da família dela. Quero que ela seja feliz, independentemente de estar comigo ou não."

O rapaz não nega, porém, que tem lhe surgido pretendentes desde que saiu do Big Brother. "Atualmente sou um homem divorciado. O assédio após o programa aumentou naturalmente. A gente está na mídia, está no foco. Mas estou muito focado em trabalhar. Então, isso não me enche os olhos."