Quem é o filho de Solange Almeida, que lançou música com Gustavo Mioto?

O cantor Rafa Almeida, 24, filho de Solange Almeida, lança hoje (3) o clipe de "Só", música que fez em parceria com Gustavo Mioto.

Quem é Rafa Almeida

Filho da cantora Solange Almeida, Rafa escreve canções desde os 13.

Apelidado por muitos como "o filho galã de Solange", suas músicas são cantadas não apenas pela mãe, Solange, mas por outros cantores como Bruno e Marrone, Barões da Pisadinha, Ávine Vinny e Yasmin Santos.

"Eu procuro ao máximo escrever coisas vividas por mim. Mas nem todas as músicas nascem assim. Eu costumo observar casais nas ruas, pessoas… E tento imaginar o que a pessoa tá passando, é uma viagem meio louca (risos). Mas as composições mais fortes são as que têm verdade na história, quando é pessoal eu gosto mais", contou ao Extra.

Rafael passou por uma cirurgia bariátrica em 2019, controlou a alimentação e praticou exercícios para passar dos 151 kg para os 76 kg. Em participação no programa "Hora do Faro", ele falou sobre a mudança.

"Foi a melhor coisa que fiz. Eu mudei não só o meu corpo, mas também a cabeça. Mudei os meus hábitos e deixei para trás coisas que não queria carregar para minha vida", disse ao apresentador Rodrigo Faro.

Atualmente solteiro, Rafa namorou por quatro meses a atriz Sophia Valverde, de "As Aventuras de Poliana" (SBT). O romance chegou ao fim em março desse ano.