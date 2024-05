Mulher de Bacon sobre sexo: 'Se trailer está balançando, não bata na porta'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A mulher de Kevin Bacon, a atriz Kyra Sedgwick, 58, admitiu que ela e o ator fazem sexo em sets de filmagem. Ela brincou com o movimendo do trailer e pede que as pessoas não abram a porta.

O que aconteceu

Casados há 36 anos, os dois já viveram várias experiências sexuais. Em entrevista ao podcast Watch What Happens Live, a atriz falou sobre o momento íntimo após ser questionada por uma fã sobre sexo em trailers de sets. "Sim! Com certeza. Sim", disse ela, aos risos

Se o trailer está balançando, não bata na porta! É uma ótima frase, né , brincou a atriz.

Em entrevista à People em 2020, o ator comentou sobre a fórmula para um casamento de tantos anos. "Eu brinco que o segredo para um casamento bem-sucedido é não aceitar conselhos de celebridades sobre casamento", disse ele.

"Acho que se eu tivesse que pensar muito sobre [nosso casamento], isso provavelmente não seria uma coisa boa. Tivemos sorte. Sinceramente, acredito que essa é a verdade", contou.

O casamento duradouro gerou frutos ao longo da vida do casal. Os dois, que se casaram em 1988, são pais de Travis, 35, e Sosie, 32.