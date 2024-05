Fone sem fio sucesso em vendas está por R$ 116; veja o que diz quem comprou

Se você busca um fone de ouvido BBB (bom, bonito e barato), então vale conhecer o T13 TWS, da marca chinesa QCY. À venda na Amazon, parceira do Guia de Compra UOL, por R$ 116,10, ele reúne características como uma bateria com até 40 horas de duração e bloqueio de ruídos.

A boa relação custo-benefício se reflete no desempenho das vendas e na opinião de quem já comprou: os fones registraram mais de 300 compras apenas no mês passado e contam com cerca de 9 mil avaliações de clientes. Confira a seguir outras vantagens do produto:

O que ele tem

Bluetooth 5.1;

Resistente à água;

Qualidade de som estéreo e cancelamento de ruído;

Bateria de 380 mAH. Com 10 minutos de carga, tem autonomia de 1 hora, segundo a empresa;

"Modo de suspensão": função para evitar que toques acidentais atrapalhem a experiência de audição;

Disponível nas cores preta, branca e rosa.

O que diz quem comprou

O fone de ouvido T13 TWS possui uma nota média de 4,7 estrelas entre aqueles que avaliaram o produto na Amazon. Ele ganhou a nota máxima (5) de 81% dos clientes.

Depois de bastante tempo usando acredito que o investimento vale super a pena. Eles são ótimos na qualidade de som, bem confortáveis e com um aplicativo para editar algumas funções. E a bateria é excelente, dura bastante tempo. Em resumo, ótimo investimento, preço melhor ainda. Otávio

Som alto e de qualidade, bateria dura muito tempo, você consegue configurar algumas funções pelo app. Enfim, vale muito a pena. Evandro Silva dos Santos

Após algumas semanas utilizando o fone, posso dizer que o feedback é muito positivo. A qualidade do fone é muito boa na faixa de preço apresentada. Efetivei a configuração de um dos presets, e se ajustou muito com o que eu queria. Vinicius

A avaliação alta com tantas compras fala por si só. Som e acabamento de qualidade. Mas o que me fez comprar e realmente é de dar inveja é a bateria. Dependendo do uso, dura o dia inteiro sem muito estresse. Muito prático, valeu cada centavo. César Henrique

Pontos de atenção

Entre as principais reclamações estão defeitos de funcionamento e falhas na bateria.

O produto veio com defeito. Fiz uma primeira carga, achei que estava tudo bem, mas ele foi descarregando, descarregando até zerar a carga. Mesmo tentando carregar novamente, não consegui. Fujam desse produto. Fábio

Carreguei no primeiro dia, ok. Estou tentando carregar já tem dias e nada de funcionar infelizmente. Jeniffer

O fone estava funcionando normal mesmo depois de alguns meses que comprei, mas agora o lado direito simplesmente parou de funcionar sem explicação. Ele não carrega e não dá sinal de vida. Já tentei de tudo mas o lado direito não volta a funcionar. Guilherme

