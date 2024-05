Fã revela ajuda de Madonna para superar ansiedade: 'Me transformou'

O ano era 1993 e Madonna chegava ao Brasil pela primeira vez com a The Girlie Show World Tour.

A dona de casa Beth Barbosa, 51, tinha apenas 20 anos quando encarou sozinha o espetáculo que reuniu 88 mil pessoas no Maracanã. Agora, com a The Celebration Tour, que acontece neste sábado (4), na Praia de Copacabana, no Rio, a carioca terá a oportunidade de reencontrar a sua diva.

Em entrevista a Splash, Beth contou o que sentiu ao ver Madonna em cima do palco pela primeira vez. "O show foi uma loucura. Ali, eu conheci todas as tribos. Madonna juntou todas as tribos. Eu parecia que estava na Disney. Foi muito, muito bom", relembrou.

Na época, a cantora havia acabado de lançar o seu quinto álbum de estúdio, o 'Erotica', e Beth estava muito impactada com toda a liberdade da sua artista pop favorita.

A Madonna sempre foi a frente do tempo dela. Ela desafiava todo mundo e ensinou isso: não se importar com o que as pessoas falam [...] A Madonna me transformou naquela época. Eu percebi que a gente não precisa ligar para o que as pessoas estão pensando. Você não precisa ligar, se preocupar como vão te julgar. Beth

Fã de Madonna mostra encartes de 1993 Imagem: Victor Viana/UOL

Apesar de Madonna ter vindo ao país mais duas vezes, em 2008 e 2012, Beth explicou que esse segundo encontro só está acontecendo 31 anos depois por conta dos seus problemas de ansiedade no passado. A carioca ficou anos sem conseguir encarar uma multidão. Felizmente, as músicas de Madonna também serviram de incentivo para ela encarar esse obstáculo.

"A Madonna sempre foi muito livre e a ansiedade, de uma certa forma, te prende. Então, você escutar a música da Madonna, você se liberta, você dança. Celebra! A gente, pra celebrar, tem que se soltar", comemorou.

Muito animada, as expectativas de Beth para o seu segundo show de Madonna são altas. "As melhores. Ela, além de tudo, sempre foi muito profissional. E mostra que, com o passar da idade, você pode se tornar um bom vinho", finalizou.

Beth Barbosa, fã de Madonna, mostra encartes da cantora de 1993 Imagem: Victor Viana/UOL

Beth Barbosa, fã de Madonna, mostra encarte de 1993 Imagem: Victor Viana/UOL

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana