Irmã diz que Davi confrontou Mani por estar famosa: 'Ele teve curiosidade'

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24 (Globo), confirmou que o irmão confronto Mani Reggo por estar famosa. A informação ganhou força em meio a briga pública do casal através do jornalista Leo Dias.

O que ela disse

Em entrevista ao Gshow, Raquel afirmou que Davi se encontrou com Mani dias após vencer o Big Brother Brasil e quis entender a fama repentina da mulher. "Não houve discussão, ou quebra-pau, como as pessoas estão falando. Não. Houve, sim, uma conversa, mas não teve nada disso, sabe? Davi só perguntou porque para ele foi uma surpresa".

Alguém que não tirava foto com ele, era uma dificuldade, não queria aparecer de jeito nenhum [...] ela não se interessava em fazer. E agora, depois que ele entra, depois de determinado tempo, ela já é famosa. Ela tira foto, ela grava vídeo... Ele teve essa curiosidade e perguntou a ela, mas não foi com aqueles de termos de 'você quer crescer em cima da minha imagem'.

Raquel Brito

A jovem também desmentiu que o pai foi morar com Mani após o desentimento público com Davi — fato até questionado nas redes sociais por ele ter ido a festa do filho em Salvador. "Desde o início que Davi entrou na casa, ele [o pai] já morava com ela [Mani]. Não foi algo que decidiram depois que Davi saiu".

Raquel também lamentou que estão "botando o irmão como monstro". "Aqui com a gente, em família, ele não é esse Davi. As pessoas estão botando ele como monstro, mas não é, entende? Então fiquei até surpresa por vazar palavras que não foram ditas dentro do quarto".

Entenda a treta

Desde que Davi Brito venceu o BBB 24, ele vive uma crise no relacionamento com Mani Rego.

Tudo começou quando Davi disse que está "na fase do conhecimento" com Mani. Em conversa com Ana Maria Braga na quarta-feira (17), ele falou sobre o relacionamento de 1 ano e meio e afirmou: "A gente está na fase do conhecimento, do beijinho, de tomar sorvete na praia olhando o mar".

No dia seguinte, Davi usou as redes sociais para rebater os boatos de término. "Essa situação que está repercutindo aí nas redes sociais, falando de mim e de minha namorada, Mani. Cara, já vi minha namorada. Conversei com ela ontem a noite, a gente estava lá no quartinho junto", disse nos stories. Na sexta-feira (19), ele fez uma live indignado com a repercussão do caso.

"Eu lutei muito, eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto [...] A minha vida, eu resolvo. E não preciso de ninguém para resolver ela por mim. Uma boa noite a todos. Davi em live na sexta-feira

Mani, no entanto, falou em "mudança do status de relacionamento". No sábado (20), ela deixou de seguir Davi e fez um desabafo no Instagram: "O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas".

Como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar. Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer e me redescobrir. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras, mas nos gestos. Mani Rego

No mesmo dia, Davi publicou uma foto antiga ao lado da empreendedora. "Many, meu Lulu. Eu te amo. Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor. Tô te esperando", escreveu Davi na legenda.

Segundo a irmã de Davi, ele está deprimido. "Davi está com depressão, ele está abatido, ele não está comendo direito. Por favor, deem descanso para ele", escreveu nos stories.

Ontem, Davi fez uma nova postagem pedindo perdão a Mani. "É muito difícil conseguir falar pra você o que tô sentindo. Mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira e por ter te magoado. Tô tentando acertar e me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito, para conseguir evoluir, com tanta coisa acontecendo", escreveu.

Em entrevista ao Fantástico, ele explicou a declaração polêmica. "Procurei ela varias vezes, liguei, mandei mensagem... O fato de dizer que estava conhecendo, um ano de namoro não é nada. A gente tá namorando. Depois a gente vai noivar", disse Davi.

Mani não estava nas comemorações de Davi no fim de semana. Já em Salvador, ele fez um churrasco com a família e participou de uma festa no bairro onde nasceu e cresceu.

Na tarde desta segunda-feira (22), Mani Rego fez uma reflexão diantes das polêmicas com Davi. Em postagem no Instagram, ela fez um desabafo ao compartilhar uma foto em seu local de trabalho. "Não tenho ainda as respostas para todas as perguntas que me faço (e que me fazem). Enquanto não as encontro, caminho em frente, buscando a paz e querendo a paz para mim e para todos", disse.