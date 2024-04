Taylor Swift surpreende fãs com lançamento de novo álbum duplo

Por Lisa Richwine

LOS ANGELES (Reuters) - Taylor Swift surpreendeu os fãs nesta sexta-feira com o lançamento de seu novo álbum "The Tortured Poets Department", revelando que se trata de um álbum duplo com músicas sobre desilusão amorosa e um período descrito como "a história mais triste" da vida da cantora.

O 11º álbum de estúdio de Swift, com 16 faixas, foi lançado oficialmente à 1h, no horário de Brasília. Duas horas depois ela revelou uma segunda parte com mais 15 músicas.

"Escrevi muita poesia torturada nos últimos 2 anos e queria compartilhar tudo com vocês", escreveu Swift no Instagram.

O novo álbum chega 18 meses depois de "Midnights", que venceu o Grammy de álbum do ano. Swift também lançará nesta sexta-feira um videoclipe para o primeiro single do álbum, uma colaboração com Post Malone chamada "Fortnight".

A cantora de 34 anos tem atingido grandes marcos no mundo da música e impulsionado economias locais com sua turnê Eras Tour, que bateu recordes e será retomada em Paris em maio.

A revista Time nomeou Swift como a Pessoa do Ano de 2023, citando suas realizações musicais e sua influência em tudo, desde a cultura pop até o registro de eleitores.

Uma descrição do álbum em uma publicação separada no Instagram diz que é "uma antologia de novos trabalhos que refletem eventos, opiniões e sentimentos de um momento fugaz e fatalista no tempo - um momento que foi sensacional e triste em igual medida".

"Esse período da vida da autora já terminou, o capítulo foi encerrado e fechado", acrescentou.

A publicação no Instagram não disse a quais eventos Swift estava se referindo. Os fãs têm especulado que ela escreveu sobre seu relacionamento com o ator britânico Joe Alwyn. O casal se separou em abril de 2023, após seis anos de namoro.

As críticas foram em sua maioria positivas, com a Rolling Stone chamando o álbum de "extremamente ambicioso e gloriosamente caótico".

"The Tortured Poets Department é extremo em suas emoções e desinteressado em sucessos tradicionais; nem todo mundo vai amar, mas aqueles que o entenderem vão adorá-lo ferozmente", disse a Billboard.