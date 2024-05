Esposa parabeniza Faustão e desabafa sobre saúde: 'Não tem sido fácil'

Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, parabenizou o marido que completa 74 anos nesta quinta-feira (2).

O que aconteceu

Cardoso disse que hoje é dia de celebrar a vida de Faustão. Em postagem no Instagram, ela relembrou os problemas de saúde enfrentados pelo artista e disse que "não tem sido muito fácil", mas desejou saúde ao marido.

Mais um ano? E que ano! Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo. Tenho certeza que o ano novo que hoje se abre será com a saúde e alegria que você merece voltar a ter.

— Luciana Cardoso

Luciana ressaltou o suporte da família a Fausto para superar as adversidades. "Estaremos sempre aqui pra te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou pra nossa família e pra tantas outras pessoas nesse mundão. Feliz aniversário e bora viver!"

Ela também agradeceu as famílias que doaram órgãos de seus entes falecidos para o apresentador. "Gratidão eterna as duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse por aqui com a sua família".

Transplantes

Fausto Silva se submeteu a dois transplantes em menos de um ano. Em agosto de 2023, o apresentador precisou ser transplantado de coração e ficou algumas semanas internado.

Em fevereiro deste ano, ele voltou a ser internado. No dia 26 do mesmo mês, Fausto foi submetido a um transplante de rim após o agravamento de uma doença renal.

Em 15 de março, Faustão fez uma embolização após atraso na recuperação do novo órgão. O método é uma terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático.

Faustão recebeu diagnóstico de rejeição do órgão e, por isso, passou a ser submetido a um tratamento "mais potente". Segundo Luciana Cardoso, mulher do comunicador, o quadro foi revertido.