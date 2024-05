O que são, para que servem e quem foi o inventor persa dos algoritmos?

Os algoritmos se tornaram parte integrante de nossas vidas. Dos aplicativos de mídia social à Netflix, os algoritmos aprendem suas preferências e priorizam o conteúdo que lhe é mostrado. O Google Maps e a inteligência artificial não são nada sem os algoritmos.

Então, todos nós já ouvimos falar deles, mas qual é a origem da palavra "algoritmo"?

Mais de mil anos antes da internet e dos aplicativos de smartphones, o cientista e polímata persa Muhammad ibn M?s? al-Khw?rizm? (ou também Abu Abedalá Maomé ibne Muça ibne Alcuarismi, ou ainda Abu Jafar Maomé ibne Muça Alcuarismi) inventou o conceito de algoritmos.

De fato, a própria palavra vem da versão latinizada de seu nome, "algorithmi". E, como você pode suspeitar, ela também está relacionada à álgebra.

Em grande parte perdido no tempo

Estátua de al-Khwarizmi no Uzbequistão Imagem: Getty Images

Al-Khw?rizm? viveu de 780 a 850 d.C., durante a Era de Ouro Islâmica. Ele é considerado o "pai da álgebra" e, para alguns, o "avô da ciência da computação".

No entanto, poucos detalhes são conhecidos sobre sua vida. Muitas de suas obras originais em árabe se perderam no tempo.

Acredita-se que al-Khw?rizm? tenha nascido na região de Khwarazm ao sul do Mar de Aral, no atual Uzbequistão. Ele viveu durante o Califado Abássida, que foi uma época de notável progresso científico no Império Islâmico.

Al-Khw?rizm? fez importantes contribuições para a matemática, geografia, astronomia e trigonometria. Para ajudar a fornecer um mapa-múndi mais preciso, ele corrigiu o livro clássico de cartografia de Ptolomeu, Geographia.

Ele produziu cálculos para rastrear o movimento do Sol, da Lua e dos planetas. Ele também escreveu sobre funções trigonométricas e produziu a primeira tabela de tangentes.

Al-Khw?rizm? era um estudioso da Casa da Sabedoria (Bayt al-Hikmah) em Bagdá. Nesse centro intelectual, os estudiosos traduziam o conhecimento de todo o mundo para o árabe, sintetizando-o para fazer progressos significativos em uma série de disciplinas. Isso incluía a matemática, um campo profundamente ligado ao Islã.

O "pai" da álgebra

Al-Khw?rizm? era um polímata e um homem religioso. Seus escritos científicos começavam com dedicatórias a Alá e ao Profeta Maomé. E um dos principais projetos que os matemáticos islâmicos empreenderam na Casa da Sabedoria foi desenvolver a álgebra.

Por volta de 830 d.C., o califa al-Ma'mun incentivou al-Khw?rizm? a escrever um tratado sobre álgebra, Al-Jabr (ou O livro compêndio sobre cálculo por restauração e balanceamento). Essa se tornou sua obra mais importante.

A essa altura, a "álgebra" já existia há centenas de anos, mas al-Khw?rizm? foi o primeiro a escrever um livro definitivo sobre ela. Sua obra foi concebida para ser uma ferramenta prática de ensino. Sua tradução latina foi a base dos livros didáticos de álgebra nas universidades europeias até o século 16.

Na primeira parte, ele apresentou os conceitos e as regras da álgebra e os métodos para calcular os volumes e as áreas das formas. Na segunda parte, ele apresentou problemas da vida real e elaborou soluções, como casos de herança, a divisão de terras e cálculos para comércio.

Al-Khw?rizm? não usava a notação matemática moderna com números e símbolos. Em vez disso, ele escrevia em prosa simples e empregava diagramas geométricos:

Quatro raízes são iguais a vinte, então uma raiz é igual a cinco e o quadrado a ser formado por ela é vinte e cinco.

Na notação moderna, escreveríamos isso da seguinte forma:

4x = 20, x = 5, x2 = 25

Avô da ciência da computação

Os escritos matemáticos de Al-Khw?rizm? introduziram os numerais hindu-arábicos para os matemáticos ocidentais. Esses são os dez símbolos que todos nós usamos hoje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

Os numerais hindu-arábicos são importantes para a história da computação porque usam o número zero e um sistema decimal de base dez. É importante ressaltar que esse é o sistema numérico que sustenta a moderna tecnologia de computação.

A arte de Al-Khw?rizm? de calcular problemas matemáticos estabeleceu a base para o conceito de algoritmos. Ele forneceu as primeiras explicações detalhadas sobre o uso da notação decimal para realizar as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação, divisão) e calcular frações.

Esse era um método de computação mais eficiente do que o uso do ábaco. Para resolver uma equação matemática, al-Khw?rizm? percorria sistematicamente uma sequência de etapas para encontrar a resposta. Esse é o conceito subjacente de um algoritmo.

Algorismo, um termo latino medieval nomeado em homenagem a al-Khw?rizm?, refere-se às regras para a execução da aritmética usando o sistema numérico hindu-arábico. Traduzido para o latim, o livro de al-Khw?rizm? sobre os numerais hindus foi intitulado Algorithmi de Numero Indorum.

No início do século 20, a palavra algoritmo chegou à sua definição atual e ao seu uso: "um procedimento para resolver um problema matemático em um número finito de etapas; um procedimento passo a passo para resolver um problema".

Muhammad ibn M?s? al-Khw?rizm? desempenhou um papel central no desenvolvimento da matemática e da ciência da computação como as conhecemos hoje.

Na próxima vez que usar qualquer tecnologia digital, desde seu feed de mídia social até sua conta bancária on-line e seu aplicativo Spotify, lembre-se de que nada disso seria possível sem o trabalho pioneiro de um antigo polímata persa.

*Debbie Passey, bolsista de pesquisa em saúde digital, The University of Melbourne

Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.