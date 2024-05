Emanuelle diz que Lan a fez ver olhar masculino: 'Melhor ouvir uma mulher'

Entre os primeiros contatos de Emanuelle Araújo quando chegou ao Rio de Janeiro, há 20 anos, estava Lan Lanh, percussionista com quem ela divide o trio Moinho ao lado de Toni Costa.

No programa "Maria Vai com os Outros", de Universa no Canal UOL, Emanuelle conta que via com inocência a forma como as mulheres eram vistas e tratadas no meio musical carioca quando se mudou da Bahia.

"Eu tinha uma certa ingenuidade, até por eu ter vivido muito tempo em grupo de teatro [...] A gente tinha uma troca muito aberta" , diz.

Emanuelle já era reconhecida no país por sua passagem pela Banda Eva, tinha uma filha de 9 anos no colo e a bagagem que trazia do teatro em Salvador. Lan Lanh, também baiana, foi quem a ajudou a perceber as intenções e olhares masculinos que ela não interpretava com maldade ou com segundas intenções.

Quando você vem para outro estado, que tem outra cultura, com outros meios... ela foi uma pessoa que me ensinou muito sobre o olhar masculino. E é muito melhor ouvir isso de uma mulher do que ouvir isso de um homem. Emanuelle Araújo

Já com uma década de vida carioca quando Emanuelle começou a morar no Rio de Janeiro, a percussionista abriu um alerta vermelho para a amiga. "Tinha uma coisa de menina de Salvador, que eu percebi quando Manu chegou", conta Lan Lanh .

A maneira carinhosa e receptiva comum na cultura baiana era vista no Rio, principalmente entre os músicos, como abertura para abordagens e flertes inconvenientes.

Eu já vivia nos bastidores do ambiente musical masculino e sabia já de certos comportamentos. A gente chega com essa pureza e um dia eu disse para a Manu [...]. Eu tenho outro tipo de aproximação com essa galera, pelo meu jeito de ser. [...] Eu conseguia perceber esses ambientes e dei uma blindada na Manu. Lan Lanh

