Dulce confessa que RBD tinha planos de continuar turnê: 'Coração partido'

Dulce Maria confessou que RBD tinha planos de continuar Soy Rebelde Tour antes de auditoria para analisar movimentações feitas sem que os integrantes soubessem.

O que aconteceu

A cantora participou do Glamour México e contou que pretendiam continuar com a turnê. "Tínhamos muitos planos de continuar com a turnê e, neste momento, infelizmente, estamos em um momento difícil"

Ela disse que aceitou voltar ao RBD pelos fãs e lamentou o momento que estão vivendo. "É muito difícil, muito decepcionante e muito doloroso tudo pelo que estamos passando e não poder sair e contar a eles tudo o que gostaríamos de falar porque é algo, é algo delicado".

Dulce ainda revelou que já foi identificado irregularidades nos bastidores da turnê. "Estamos passando por auditorias e elas já saíram. Desde a primeira auditoria já saíram irregularidades, mas não podemos dizer. Não me cabe agora dar muitas informações"

É algo que independe de nós, mas acho que faz parte do crescimento, de se tornar responsável, de dar ou não o exemplo. Mas, sempre dizemos coisas boas aos nossos fãs sobre o que temos que fazer e não apenas coisas fantasiosas. À medida que crescemos, os problemas mudam, as coisas mudam e acho que isso também é importante . Dulce Maria

O que aconteceu

O programa mexicano Chisme No Like revelou que os integrantes se afastaram do empresário Guillermo Rosas após desvio de dinheiro.

O até então empresário teria desviado cerca de 50 mil dólares do projeto da NFT e não teria apresentado informes do montante de dinheiro.

Após a situação vir à tona, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez teriam aberto sua própria empresa, como grupo, e repassado os contratos da turnê com a Live Nation.