'Put* casal': atriz que pediu para ser 'marmita' é fã de Paolla e Diogo

A atriz carioca Julia Iorio, 24, estava em casa na noite da última quarta-feira (15) quando recebeu uma notificação no Instagram: "Paolla Oliveira te marcou em um reels".

"Pensei: 'não é possível'. Achei que era conta de fã, mas quando abri fiquei em choque", afirmou ela ao UOL.

A menção não aconteceu do nada: logo depois do Carnaval, Julia, que além de ser atriz também produz conteúdo de humor para as redes sociais, postou um vídeo fazendo um pedido inusitado a Paolla e o namorado, Diogo Nogueira. Nesta semana, o casal fez um vídeo reagindo.

Eu só preciso de uma chance! Uma chance! Vou ganhar eles na risada! 'Oi, Diogo... Oi, Paolla... Deixa eu ser sua marmita, cara!' Como é que Deus juntou dois gostosos em um casal só? Julia Iorio, em vídeo

Julia conta que é fã do casal antes mesmo deles estarem juntos: sempre admirou o trabalho de Paolla na televisão e foi a muitos shows do Diogo Nogueira com a mãe e avó. Depois de ver um vídeo de momentos do casal postado no TikTok, ela refletiu: "Que casal é esse? Como é que pode isso aqui", questionou-se na época.

"Eu sempre paro e penso que vivo na mesma época que o Harry Styles e nunca vou dar um beijo na boca dele, e isso é muito injusto", diz. O sentimento foi o mesmo em relação ao casal Paolla e Diogo.

Um put* casal, eles têm uma química absurda. É muito injusto nós, meros mortais, nunca podermos fazer parte dessa loucura toda que é a relação deles. Dois incrivelmente gostosos. Como é que fica a gente? Julia Iorio

"Tem como falar não para o Diogo Nogueira e para a Paolla Oliveira? Não tem como", acrescenta ela, quando questionada sobre a veracidade da fala ou se era brincadeira. Apesar do vídeo, Julia faz questão de dizer que tem muito respeito pelos dois e pelo casal.

Tenho máximo respeito pelo relacionamento deles. É muita admiração pelos dois e é um casal muito incrível, vendo pelas redes sociais. Eu fico namorando o namoro deles. Julia Iorio

Julia se considera uma pessoa desinibida, mas ficou tímida quando viu sua conta nas redes sociais ganhando mais e mais seguidores. Ela chegou a publicar um vídeo reagindo à gravação do casal e não conseguia falar nada, só ficou muito envergonhada.

A atriz conta que está feliz com a repercussão, porque acredita que a internet pode abrir portas na profissão que escolheu —ela se formou na CAL (Casa de Arte de Laranjeiras), no Rio, no ano passado. "Não faço roteiro, é tudo espontâneo. Eu faço porque amo e acho muito divertido", finaliza.