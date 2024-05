8ª edição do Universa Talks compartilha histórias sobre conexões

A oitava edição do Universa Talks já tem data marcada! O evento de Universa, plataforma feminina do UOL, acontecerá na tarde do dia 8 de junho, sábado, em São Paulo (na Pocket House Villa-Lobos).

A nossa colunista e apresentadora Cris Guterres volta para comandar a edição 2024, que contará com painéis e gravações ao vivo de programas de Universa:

. Maria Ribeiro, do Maria Vai Com os Outros, bate um papo descontraído com Cris Fibe, do Metendo a Colher.

. Em edição especial do Desculpa Alguma Coisa, Tati Bernardi recebe a atriz e empresária Flávia Alessandra

. O Lab da Beleza de Vanessa Rozan desta vez tem convidadas: as maquiadoras Danielle da Mata e Magô Tonhon

Pura Inspiração

Entre um programa e outro, vai ter talks de mulheres cheias de conteúdo: Adriana Barbosa, da Feira Preta, vem falar de negócios; Luiza Brasil, ou @mequetrefismos, vai contar como se conectou à moda pra virar uma das mais relevantes influencers do Brasil.

Astros e estrelas até fora do palco

Titi Vidal, jornalista e astróloga do UOL comandará sessões para grupos exclusivos. A ideia é explorar o autoconhecimento e compreender como conectar-se aos seu próprios sentimentos reflete na relação com as pessoas e em vários aspectos da vida.



Sessões de mentoria

A gente convidou um grupo poderoso de mulheres pra ajudar você a encontrar saídas no trabalho CLT, pra brilhar à frente da sua própria empresa, ou até encontrar soluções pra conciliar maternidade e trabalho. As sessões serão individuais, para um número limitado de participantes.

Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta

Cecília Russo Troiano, empresária, psicóloga e mestre em gênero



Christiane Silva Pinto, líder de soluções da MESA, especialista em marketing digital

Claudia Cohn, diretora de Negócios Nacionais da Dasa e diretora executiva do Alta Diagnósticos

Michelle Levy Terni, cofundadora da Filhos no Currículo e Top Voice do Linkedin

Natália Nogues, CEO da Control F5

E pra quem quer participar…

… em breve, serão divulgadas as programação completa e informações para resgate de ingressos. Aguarde!