Davi vai trocar a medicina pela carreira de influencer, diz astrólogo

O astrólogo Ricardo Muri, 43, vislumbra uma ruptura definitiva do relacionamento de Davi com Mani Reggo.

Segundo Ricardo, Davi perceberá que a carreira de influencer suprirá seus objetivos muito mais que a de 'doutor'. "Ele quer muito é fama e grana. Esse é o propósito dele. Na cabeça que o Davi tinha antes, achava que o médico era o famoso, o que tinha dinheiro. No entanto, vai perceber que agora o mundo digital dá muito mais dinheiro do que a medicina", analisou o astrólogo, em entrevista ao programa Central Splash.

Muri prevê ainda, para o baiano, um futuro no empreendedorismo digital. "Daqui a dois ou três anos, veremos o Davi empreendendo nas redes sociais, junto com artistas ou o pessoal do BBB."

O relacionamento com Mani Reggo, 41, ficou mesmo na história. "Com a Mani, ele não volta mais. Estão muito machucados, tanto ele quanto ela. Existe muita mágoa dela com ele. Ali não vai dar mais certo."

Ricardo não descarta, entretanto, uma tentativa de reconciliação de Davi com a ex. "Provavelmente, quando ele tentar pegar as meninas bonitonas e elas não o quiserem, provavelmente vai querer voltar para a Mani. Mas o mais provável é que ele siga sua vida sem ela, e ela sem ele."

Dieguinho: Timing e cenografia põem em risco programa de Fernanda e Pitel

Dieguinho Schueng opina que o programa Na Cama com Pitel & Nanda já deveria ter estreado.

Dieguinho lamenta que a Globo tenha metido os pés pelas mãos ao 'segurar' o lançamento da atração estrelada por Giovanna Pitel, 24, e Fernanda Bande, 32. "Que timing errado é esse, Globo? O BBB acabou faz um mês! O programa já era para estar no ar, talvez terminando a temporada!"

O apresentador do Central Splash tampouco aprovou a cenografia da atração, adiantada por Fernanda em um vídeo de bastidores divulgado em suas redes sociais. "Esse cenário está muito simples. Fazer um [bom] cenário na Globo é uma questão de horas - as provas do BBB são exemplo disso."